“La inestabilidad de Trump podría causar una guerra nuclear”: Experta en psiquiatría de Harvard

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Bandy X. Lee es una reconocida psiquiatra forense y social, exprofesora de Derecho y Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Yale y vinculada al programa de psiquiatría de Harvard.

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Lee coordinó en 2017 la publicación del libro ‘The Dangerous Case of Donald Trump’, el cual reúne los trabajos de 27 expertos en salud mental. En el documento se hace un llamado para reconocer la salud mental del mandatario como un asunto de interés público, dado el impacto de sus decisiones erráticas.

Desde la publicación del libro, el estado psíquico de Trump se ha apoderado cada vez más del debate, al punto en el que la publicación lleva ya dos reediciones, la segunda denominada ‘The Much More Dangerous Case of Donald Trump’ (2025). Para hablar sobre este tema Bandy Lee estuvo en 6AM W de Caracol Radio.

¿Por qué la salud mental de Donald Trump es un asunto de interés público?

Bandy Lee destaca que existe una diferencia importante entre el diagnóstico que se le da a una persona al tratarla como paciente y la responsabilidad que acogieron ella y sus colegas para dar su opinión sobre el estado mental del presidente Donald Trump.

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Según la experta lo importante es “divulgar esas señales que hemos detectado que podrían representar un peligro para el público”.

Además, la psiquiatra señala que los profesionales de la salud podrían ser legalmente también responsables por no hablar sobre lo que están percibiendo en el presidente de los Estados Unidos, desde el deber ético que implica su rol en la sociedad.

¿Por qué no se advirtió de la misma manera sobre la salud mental de Joe Biden?

Pese a que Joe Biden también tuvo durante su Gobierno episodios de confusión que llevaron a especular sobre su deterioro mental y el impacto en su capacidad para ejercer el cargo, Bandy Lee destacó que Trump ha incurrido en asuntos mucho más peligrosos.

Según la profesional de la salud , el caso de Joe Biden es distinto porque el diagnóstico es más bien personal; no tenía un impedimento que se eleva al nivel de tener que advertir al público sobre él.

“Ese nivel de inestabilidad (de Donald Trump a nivel psicológico-pisquiátrico) podría ocasionar una guerra nuclear o incluso llevar a la extinción de la especie humana”, advirtió la experta.

Escuche la entrevista completa:

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