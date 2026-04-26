Cayeron “Chiquito Malo” y “El Cachaco” con arma, motos y panfletos en Bolívar

En la vía que comunica a San Agustín con el corregimiento de Porquera, jurisdicción del municipio de San Juan, la Policía Nacional capturó a dos presuntos delincuentes durante operativos de patrullaje, registro y control.

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Los detenidos fueron identificados con los alias de “Chiquito Malo”, de 21 años, y “El Cachaco”, de 25, uno oriundo de Barranquilla y el otro de Medellín. Ambos deberán responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según el reporte oficial, el procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados realizaban actividades de verificación a personas y vehículos, logrando evidenciar la presunta comisión del delito, lo que permitió su captura inmediata.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver, cinco cartuchos calibre 38 y dos motocicletas: una reportada como hurtada desde febrero en la vía que conduce de Carreto a Calamar, y otra con los sistemas de identificación adulterados. Asimismo, fueron hallados 20 panfletos impresos con imágenes de un águila y las siglas “P.D Patriotas del Dique Comando FUNHRER”, además de un celular.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, se refirió al resultado: “Estos operativos son el reflejo del trabajo constante que venimos adelantando en el territorio para combatir el delito y garantizar la tranquilidad de las comunidades. No bajamos la guardia frente a estructuras criminales que pretendan generar temor”.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, en audiencias preliminares, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si estas personas tendrían relación con otros hechos delictivos en la región.