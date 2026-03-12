Es oficial: Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció este jueves, 12 de marzo, que Juan Daniel Oviedo, quien sacó más de 1.2 millones de votos en La Gran Consulta por Colombia, es su fórmula vicepresidencial.

Y es que este miércoles, tras una segunda reunión, Oviedo reveló que Valencia le hizo el ofrecimiento oficial para que fuera su vicepresidente.

A pesar de las “líneas rojas” tanto de Oviedo como de Valencia, ambos llegaron a un acuerdo para unirse de cara a la primera vuelta, donde se medirán en las urnas a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Clara López, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Mauricio Lizcano, Juan Fernando Cristo, Daniel Palacios, Miguel Uribe Londoño, Felipe Córdoba y Santiago Botero.

¿Quién es Juan Daniel Oviedo? Perfil y méritos

Oviedo, quien está próximo a cumplir 49 años -el 16 de marzo-, aterrizó como fórmula vicepresidencial en la campaña de Valencia, luego de una larga trayectoria en el sector público.

La nueva fórmula vicepresidencial de Valencia es economista de la Universidad del Rosario y cuenta con maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse.

Durante varios años se desempeñó como profesor e investigador en la Universidad del Rosario, por lo que se ha especializado en temas económicos y de política pública.

Su nombre tomó mayor relevancia pública y nacional cuando fue designado como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) por el entonces presidente Iván Duque. Ocupó ese cargo entre 2018 y 2022, periodo durante el cual fue considerado uno de los funcionarios mejor calificados de ese gobierno.

Tras su salida del DANE, en 2023 decidió entrar de lleno a la política al aspirar a la Alcaldía de Bogotá. En esa elección obtuvo la segunda mayor votación con más de 600 mil votos, solo después de Carlos Fernando Galán.

En el marco de esa campaña incluso se fue a vivir a la localidad de Bosa, en el sur de la capital. Gracias a ese resultado en las elecciones, y conforme al Estatuto de Oposición, llegó al Concejo de Bogotá.

La posición de Oviedo frente al gobierno de Petro

Desde allí ha mantenido una posición crítica frente a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ha cuestionado, por ejemplo, la política de “paz total” y la situación fiscal del país.

Sin embargo, Oviedo también ha reconocido avances del gobierno Petro, cuando los datos así lo muestran. Ha señalado que el presidente Petro logró poner en el centro del debate nacional temas como el hambre y la desigualdad.

Incluso, su postura más técnica y menos confrontacional le ha generado críticas dentro de los sectores de oposición. Recientemente también su postura en defensa del Acuerdo de Paz con las extintas FARC le costó una dura conversación con Valencia, para intentar lograr un acuerdo sobre lograr ser su coequipero.

Finalmente, hubo humo blanco en la Gran Consulta por Colombia y ambos buscarán llegar a la Casa de Nariño.