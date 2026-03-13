Nuevo Liberalismo coavaló fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

El Nuevo Liberalismo ratificó su coaval a la fórmula presidencial de Paloma Valencia. / Foto: Nuevo Liberalismo

La colectividad dirigida por Juan Manuel Galán anunció su decisión de acompañar la candidatura presidencial de Paloma Valencia y la aspiración vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo dentro de un proyecto político conjunto con otros sectores.

Según el comunicado oficial, el acompañamiento se da en el marco de un proceso de articulación entre partidos y movimientos ciudadanos que buscan presentar una alternativa electoral con énfasis en la unidad y el respeto institucional.

La candidata presidencial destacó el significado político del respaldo recibido y aseguró que este representa un compromiso común para impulsar un proyecto que ofrezca nuevas perspectivas al país.

“Nos honra profundamente contar con el respaldo del hijo de una persona que entregó su vida por Colombia (…) hoy nos une la convicción de trabajar juntos por un proyecto que le devuelva esperanza y futuro al país”, señaló Valencia.

Por su parte, Juan Manuel Galán reiteró que el apoyo del Nuevo Liberalismo responde a la necesidad de construir consensos frente a las tensiones políticas actuales y planteó que la alianza debe orientarse a promover transformaciones democráticas.

“Tenemos que sacar al país de la polarización, de los extremos. Junto a Paloma y Juan Daniel, Colombia tiene otra alternativa basada en principios y respeto a los colombianos”, afirmó.

