¿Temor por atentados como estrategia electoral? Duro debate entre campañas de Cepeda y Paloma

En medio de la ola de atentados en el Cauca y Valle del Cauca, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y el senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, protagonizaron un fuerte debate en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, sobre la supuesta politización electoral de estos hechos, como ha dicho desde el presidente Petro hasta la campaña de Iván Cepeda.

La senadora Esmeralda Hernández negó que existan pruebas de participación directa de la derecha en los ataques, pero sí habló de un aprovechamiento político

“Este ha sido un combustible para la campaña de la derecha que se ha aprovechado para capitalizar en votos (…) buscan sembrar miedo y mostrarse como los salvadores”, dijo

Incluso, señaló directamente a la campaña del Centro Democrático: “Quien aprovecha esta narrativa y a quién le sirve, es a Paloma Valencia”.

Por su parte, el senador Esteban Quintero rechazó esas afirmaciones: “Son declaraciones infundadas, muy peligrosas”. Y agregó: “¿Cómo pueden decir ustedes que nosotros estamos capitalizando esto políticamente si los hechos ocurren bajo el gobierno de Gustavo Petro?”.

¿Álvaro Uribe como ministro de Defensa?

Otro de los puntos de choque fue la propuesta de que el expresidente Álvaro Uribe sea ministro de Defensa, como lo sugirió la candidata Paloma Valencia: “Lo que nos quieren vender es una seguridad democrática liderada por un señor cuyos gobiernos han sido los que más han perpetrado crímenes (…) a manos del Estado”.

Del otro lado, Quintero defendió abiertamente la propuesta: “De mi parte, claro que sí, por supuesto, para que vuelva el orden, para que vuelva la seguridad, para que haya control territorial”.

Incluso fue más allá: “Ojalá tuviéramos un Álvaro Uribe de presidente”. Y se refirió a los cuestionamientos por los falsos positivos, que ocurrieron durante esa administración: “Álvaro Uribe Vélez es un hombre inocente (…) es el gran colombiano, es un hombre pulcro, honesto”.

Y agregó: “¿Cuántas personas (…) de las FARC hoy están gozando de una curul (…) sin un solo día de cárcel?”.