12 mar 2026

“Honra la libertad”: Álvaro Uribe reaccionó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

El expresidente Álvaro Uribe dijo que el nombramiento de Juan Daniel Oviedo “honra la libertad para el beneficio colectivo”.

Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe. Fotos: Getty Images.

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de su cuenta de X a la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“Con la escogencia de Juan Daniel Oviedo, nuestra candidata Paloma honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante”, dijo.

Igualmente, señalo que con ello se reconocen las “calidades humanas y patrióticas; construye complementos, no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble vía a la intimidad de la persona y por parte de ésta a la comunidad, a los niños y a la familia. Gana Colombia”, dijo Valencia.

La reacción se dio luego de que la candidata presidencial Paloma Valencia anunciara este jueves 12 de marzo que Juan Daniel Oviedo, que obtuvo más de 1,2 millones de votos en La Gran Consulta por Colombia, será su fórmula vicepresidencial.

Valencia presentó oficialmente a Oviedo durante un evento realizado en el centro comercial Gran San, en Bogotá, acompañada por otros siete integrantes de la Gran Consulta por Colombia.

Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

