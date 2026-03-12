Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 mar 2026 Actualizado 18:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Noticiero del MediodíaNoticiero del MediodíaPolítica

“Juan Daniel Oviedo siempre ha sido de derecha; yo no me como el cuento del centro”: Roy Barreras

El candidato presidencial habló en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio sobre el anuncio de su fórmula vicepresidencial.

“Juan Daniel Oviedo siempre ha sido de derecha; yo no me como el cuento del centro”: Roy Barreras

“Juan Daniel Oviedo siempre ha sido de derecha; yo no me como el cuento del centro”: Roy Barreras

00:00:0003:21
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En desarrollo.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0003:21
Descargar

Escuche Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir