14 años de espera: inversionistas de proyecto en Cartagena denuncian gestión de la Alcaldía

Son bastantes los compradores afectados por el fracaso de Ocean Towers en Cartagena, un proyecto que debía ser entregado en 2013 pero que quedó en el olvido luego de que sus constructores originales anunciaran “falta de recursos” para continuar con el mismo.

Aunque muchos de sus inversores se mostraron esperanzados luego de que alcaldía de Cartagena tomara posesión del mismo, hoy manifiestan con preocupación su gestión y falta de respuestas.

Pese a que el alcalde Dumek Turbay Paz anunciara en julio de 2025 que el 1 de agosto de ese mismo año se adjudicaría el contrato para culminar el edificio, los compradores aseguran que no ha pasado nada y que las propuestas presentadas, simplemente no se están teniendo en cuenta.

Roberto, quien prefirió no revelar su nombre real, es uno de los tantos inversionistas inconforme y alarmado al no saber qué va a pasar con su propiedad y dinero invertido.

Según dijo a 6AM W de Caracol, el 22 de diciembre de 2023 la alcaldía sacó la resolución 8871 con nueve hitos que debían ser trabajados por el agente especial encargado en ese entonces.

“No han cumplido ninguno de los 9 hitos de la resolución, se venció en diciembre de 2025 y al día de hoy, no tenemos respuesta. La alcaldía atrevidamente lo que hizo fue sacar una nueva resolución con una prórroga”, explicó.

Agregó que desde el año pasado existen propuestas para sacar adelante al proyecto, ofreciendo buenas garantías para los compradores, pero no se han tenido en cuenta.

Emilio Molina, secretario de Planeación Distrital de Cartagena, explicó que el agente especial designado, que es quien actúa como representante legal de la sociedad, presenta un plan de acción que es aprobado por la administración y establece un cronograma de autoridades.

“En función de ese cronograma, la alcaldía decidió remover al agente especial que fue designado en 2023 [...] entendimos que le hacía falta a la gestión del proyecto”, dijo.

Así fue como llegó la abogada Adriana Betancourt Ortiz, quien según el secretario, se encarga de revisar los avances propuestos inicialmente “en el plan de acción y con fundamento en eso presenta unas modificaciones para efectos de imprimirles dinamismo para sacar adelante el proyecto”.

Pese a lo anterior, Roberto asegura que tanto él como muchos de los otros compradores no están satisfechos con la gestión realizada por la mencionada agente, alegando demora en sus respuestas y poco análisis de las propuestas presentadas, tanto así que han llegado a presentar tutelas.

Roberto también hizo mención a la existencia de una resolución 705 que ya establece una fecha de liquidación del proyecto: “si no consigue un inversor, 23 de junio“, dijo.

Según aseguró a Caracol Radio el secretario, dicha liquidación no se llevaría a cabo porque “nosotros definimos la modalidad en administración y se ha mantenido”, por lo que la prórroga mencionada pretende evitar dicha liquidación.

Vale la pena mencionar que una de las grandes dudas de los denunciantes respecto a las gestiones de la alcaldía tiene que ver con la reciente adjudicación de un contrato para construcción de alcantarillado, por más de 114 mil millones de pesos, a una de las constructoras que trabajó inicialmente con Ocean Towers: Construcciones e Inversiones Beta, la cual se había declarado en quiebra en su momento.