“El papel de Uribe es respaldar a Paloma, no ser un interlocutor de la coalición”: Oviedo

La confirmación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia abrió un nuevo escenario político dentro del Centro Democrático y otros sectores de la derecha, marcado por debates sobre el alcance de la coalición, el rol del expresidente Álvaro Uribe y las posiciones del exdirector del DANE en temas sociales.

El rol de Uribe en la campaña

Oviedo sostuvo en 6AM W de Caracol Radio que el expresidente debe concentrarse en respaldar la candidatura presidencial de su partido, sin asumir una vocería dentro de la alianza que se está consolidando con otras corrientes políticas. “Yo creo que su papel es respaldar a la candidata de su partido, pero tanto ser interlocutor de la coalición no”, dijo.

A su juicio, la campaña busca integrar sectores distintos sin que eso implique que figuras históricas del Centro Democrático pasen a “representar a toda la coalición”.

También señaló que el liderazgo de Uribe seguirá siendo determinante dentro de su colectividad, especialmente como referente político y electoral en la estrategia de campaña. “El rol que va a jugar Uribe está en su liderazgo natural del Centro Democrático”, mencionó.

“Más que unas líneas rojas, son unas cicatrices”

El candidato explicó que las diferencias frente a los acuerdos de paz no constituyen obstáculos insalvables para la fórmula, sino puntos de partida para construir consensos.

Afirmó que el debate debe centrarse menos en las discusiones ideológicas y más en la ejecución de políticas que permitan avanzar en la implementación y cerrar las heridas del conflicto.

Además, defendió la necesidad de fortalecer institucionalmente la Jurisdicción Especial para la Paz y garantizar los recursos necesarios para que cumpla su función como mecanismo transicional.

“Más que líneas rojas para ceder, yo sí quería que le bajáramos el tono a la discusión de qué vamos a hacer con la implementación de los acuerdos de paz y de la JEP, dediquémonos a hacer y a ejecutar”, afirmó.

Postura frente a familia y diversidad

Oviedo también respondió a las críticas surgidas en sectores conservadores que cuestionan su visión sobre la familia y la educación.

Aseguró que no promueve procesos de transición de género en menores y reiteró que el enfoque debe estar en evitar la discriminación y promover entornos educativos que permitan la orientación a las familias.

Según explicó, la propuesta consiste en brindar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones autónomas durante su desarrollo, “sin que el Estado imponga visiones ideológicas”.

Escucha la entrevista completa a continuación:

