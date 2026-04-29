Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 abr 2026 Actualizado 17:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WPolítica

¿División al interior del Partido Liberal por apoyos a Paloma Valencia e Iván Cepeda?

Los congresistas del Partido Liberal Olga Beatriz González y Miguel Ángel Pinto debatieron sobre la decisión que tomó esa colectividad de apoyar a Paloma Valencia.

¿División al interior del Partido Liberal por apoyos a Paloma Valencia e Iván Cepeda?

¿División al interior del Partido Liberal por apoyos a Paloma Valencia e Iván Cepeda?

00:00:0011:23
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 29 de abril, hablaron en 6AM W, de Caracol Radio, los congresistas del Partido Liberal Olga Beatriz González y Miguel Ángel Pinto, quienes se refirieron a la decisión que tomó la colectividad tanto en Cámara como en Senado de respaldar a Paloma Valencia para las elecciones presidenciales; sin embargo, hay un sector que apoya a Iván Cepeda.

Una de las que hace parte de ese sector que apoya a Cepeda es González, quien dijo que “hoy lo que está en debate ni siquiera es un debate electoral que es muy importante, obvio que hay que ganar, pero está el debate desde el nuevo país que queremos construir todos los colombianos”.

“Yo, como buena liberal que soy, apoyaré a Iván Cepeda porque considero que su programa de gobierno recoge el interés de todos los colombianos y es el interés de un país en donde trabajemos por el medio ambiente, trabajemos por la transición energética, por profundizar también la reforma agraria, que es fundamental la tierra para el que la trabaja”, aseguró.

Por su parte, Pinto aseguró, en contra parte, que “el candidato que ellos expresan que van a apoyar (Cepeda) no es el que está brindando las garantías institucionales de defensa de nuestra Constitución, de defensa de nuestra democracia, de defensa de nuestro progreso y de nuestros empresarios y nuestros trabajadores para poder sacar adelante este país. Este país está en una debacle”.

Y agregó: “Suscribo las palabras como liberal en todo su texto, menos en su candidato, porque para mí y para muchos liberales de las bases liberales, la única que hoy puede sacar al país de este enredo se llama Paloma Valencia”.

“Estoy orgulloso de la decisión que tomó el Partido Liberal porque estas ideas liberales de libertad, de justicia, de igualdad, de progreso son las que hoy no se ven reflejados en ese gran enemigo que tiene Colombia que se llama Iván Cepeda porque Iván Cepeda no es un enemigo del Partido Liberal o Conservador o de la U o del Cambio, es de todos los colombianos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0011:23
Descargar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir