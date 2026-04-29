¿División al interior del Partido Liberal por apoyos a Paloma Valencia e Iván Cepeda?

Este miércoles, 29 de abril, hablaron en 6AM W, de Caracol Radio, los congresistas del Partido Liberal Olga Beatriz González y Miguel Ángel Pinto, quienes se refirieron a la decisión que tomó la colectividad tanto en Cámara como en Senado de respaldar a Paloma Valencia para las elecciones presidenciales; sin embargo, hay un sector que apoya a Iván Cepeda.

Una de las que hace parte de ese sector que apoya a Cepeda es González, quien dijo que “hoy lo que está en debate ni siquiera es un debate electoral que es muy importante, obvio que hay que ganar, pero está el debate desde el nuevo país que queremos construir todos los colombianos”.

“Yo, como buena liberal que soy, apoyaré a Iván Cepeda porque considero que su programa de gobierno recoge el interés de todos los colombianos y es el interés de un país en donde trabajemos por el medio ambiente, trabajemos por la transición energética, por profundizar también la reforma agraria, que es fundamental la tierra para el que la trabaja”, aseguró.

Por su parte, Pinto aseguró, en contra parte, que “el candidato que ellos expresan que van a apoyar (Cepeda) no es el que está brindando las garantías institucionales de defensa de nuestra Constitución, de defensa de nuestra democracia, de defensa de nuestro progreso y de nuestros empresarios y nuestros trabajadores para poder sacar adelante este país. Este país está en una debacle”.

Y agregó: “Suscribo las palabras como liberal en todo su texto, menos en su candidato, porque para mí y para muchos liberales de las bases liberales, la única que hoy puede sacar al país de este enredo se llama Paloma Valencia”.

“Estoy orgulloso de la decisión que tomó el Partido Liberal porque estas ideas liberales de libertad, de justicia, de igualdad, de progreso son las que hoy no se ven reflejados en ese gran enemigo que tiene Colombia que se llama Iván Cepeda porque Iván Cepeda no es un enemigo del Partido Liberal o Conservador o de la U o del Cambio, es de todos los colombianos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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