Es un reconocimiento estar en el 50 Top Pizza a nivel mundial: Cofundador de la Bella Pizza en Cali

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Alessandro Botteon, pizzero italiano y cofundador de La Bella Pizza en Cali, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y entregó sus emociones luego que su restaurante haya sido seleccionado en uno de los rankings más prestigiosos a nivel mundial.

“Es un reconocimiento que de verdad significa mucho para nosotros y quiero agradecer a todos nuestros clientes que en el curso de estos años siempre han ido y nos han permitido que podamos crecer gracias a su sugerencia”, expresó Botteon.

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El pizzero italiano, que ya se siente colombiano de adopción, se mostró orgulloso de representar al país y a Cali en el mapa internacional.

Botteon contó cuál fue su ingrediente y técnica que lo hizo destacarse en este listado. “La masa, porque todo pasa de ahí, sin una buena masa y sin una buena cocción, no hay el producto”, señaló.

El pizzero también resaltó que es muy importante la consistencia, buscando hacer todos los días un buen trabajo con la misma pasión y los mismos detalles, sin importar quien esté en el momento en el restaurante.

Tras este reconocimiento para la Bella Pizza, Botteon aseguró que “nos ha subido un poco la responsabilidad”, ya que es el segundo año que están en este prestigioso listado.

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Por último, se refirió a una de las grandes polémicas en el mundo de las pizzas, si debe tener o no pizza. “Al principio era no, pero ya es sí, porque hemos visto que el mercado lo pide mucho”, aseguró Botteon.

Escuche la entrevista completa:

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