Así reacciona el sector político a la fórmula Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo
Así reacciona el sector político a la fórmula Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En 6AM W se conversó con varias figuras políticas y representantes de partidos políticos colombianos, quienes reaccionaron a la confirmación de Paloma Valencia sobre su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.
Noticia en desarrollo.
Laura Daniela Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...