Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 mar 2026 Actualizado 18:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Así reacciona el sector político a la fórmula Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo

Así reacciona el sector político a la fórmula Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo

Así reacciona el sector político a la fórmula Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo

00:00:0016:01
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

En 6AM W se conversó con varias figuras políticas y representantes de partidos políticos colombianos, quienes reaccionaron a la confirmación de Paloma Valencia sobre su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Noticia en desarrollo.

Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir