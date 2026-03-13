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13 mar 2026 Actualizado 18:43

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Excandidato Juan Camilo Fuentes denuncia presuntas irregularidades electorales en Atlántico

El exconcejal señaló que las anomalías estarían relacionadas con diferencias entre el número de votantes registrados y los votos reportados.

Foto: tomada del x de Juan Camilo Fuentes.

Foto: tomada del x de Juan Camilo Fuentes.

El excandidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico, Juan Camilo Fuentes, denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral realizado el pasado domingo 8 de marzo en el departamento y en Barranquilla.

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Fuentes aseguró que durante la jornada se habrían presentado múltiples inconsistencias en los resultados reportados en varias mesas de votación, lo que, según dijo, ha generado un alto número de reclamaciones.

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Quiero hacer un llamado a las autoridades sobre las irregularidades que se han presentado de manera sistemática en las elecciones aquí, en el departamento de Atlántico y Barranquilla”, manifestó.

El excandidato señaló que las anomalías estarían relacionadas con diferencias entre el número de votantes registrados y los votos reportados.

“No es una, son más de 100, 200, 300 reclamaciones donde votaban 100 personas y aparecen 500 votos”, afirmó.

Ante esta situación, Fuentes cuestionó la labor de los jurados de votación y pidió a las autoridades investigar lo ocurrido. “¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los jurados de votación? Están inflando las votaciones de los partidos”, indicó.

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Asimismo, hizo un llamado a entidades de control para que intervengan y revisen el proceso electoral. “Quiero hacer un llamado a la Fiscalía, a la Procuraduría, a todas las autoridades para que hagan presencia, para que revisen qué hicieron los jurados de votación el domingo y que esclarezca y que establezca toda la verdad”, dijo.

El excandidato también solicitó que se realice una verificación de los votos depositados en las urnas. “Que abran las bolsas, que cuenten los votos y que verifiquen que las votaciones sean reales porque están vulnerando la democracia y los partidos políticos”, concluyó.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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