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13 mar 2026 Actualizado 15:08

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Política

Felipe ‘Pipe’ Córdoba declinó su aspiración a la Presidencia: apoyará a Paloma Valencia

Felipe Córdoba explicó que aceptó la invitación de Paloma Valencia para unirse a su campaña porque “Colombia necesita que quienes creemos en la democracia dejemos de competir entre nosotros”.

Carlos Felipe Córdoba. (Colprensa - Álvaro Tavera) / Álvaro Tavera (Colprensa)

Carlos Felipe Córdoba. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Lina María Vegavegacabravegacabra

Este 13 de marzo, el excontralor Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba anunció su decisión de abandonar su aspiración a la Presidencia de la República y sumarse a la campaña de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

A través de un video, Córdoba explicó el porqué aceptó la invitación de Paloma Valencia para unirse a su campaña: “Colombia necesita que quienes creemos en la democracia dejemos de competir entre nosotros”, aseguró.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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