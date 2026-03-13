Felipe ‘Pipe’ Córdoba declinó su aspiración a la Presidencia: apoyará a Paloma Valencia
Felipe Córdoba explicó que aceptó la invitación de Paloma Valencia para unirse a su campaña porque “Colombia necesita que quienes creemos en la democracia dejemos de competir entre nosotros”.
Este 13 de marzo, el excontralor Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba anunció su decisión de abandonar su aspiración a la Presidencia de la República y sumarse a la campaña de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.
A través de un video, Córdoba explicó el porqué aceptó la invitación de Paloma Valencia para unirse a su campaña: “Colombia necesita que quienes creemos en la democracia dejemos de competir entre nosotros”, aseguró.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...