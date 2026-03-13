Felipe ‘Pipe’ Córdoba declinó su aspiración a la Presidencia: apoyará a Paloma Valencia

Este 13 de marzo, el excontralor Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba anunció su decisión de abandonar su aspiración a la Presidencia de la República y sumarse a la campaña de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

A través de un video, Córdoba explicó el porqué aceptó la invitación de Paloma Valencia para unirse a su campaña: “Colombia necesita que quienes creemos en la democracia dejemos de competir entre nosotros”, aseguró.

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