Air-e alerta sobre fraudes para pagos digitales: conozca cómo evitarlos

Air-e Intervenida lanzó una alerta a sus usuarios para que refuercen las medidas de seguridad al momento de realizar pagos digitales, ante el incremento de casos de fraude informático registrados en distintas ciudades del país mediante la suplantación de plataformas de recaudo de servicios públicos.

La compañía advirtió que delincuentes cibernéticos están utilizando modalidades como el phishing para crear páginas falsas que imitan los canales oficiales de pago, con el objetivo de engañar a los usuarios y desviar los recursos hacia cuentas de terceros.

Frente a esta situación, la empresa recomendó utilizar únicamente los canales digitales oficiales habilitados para la consulta y pago de facturas, evitando acceder a enlaces enviados a través de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea.

Air-e Intervenida recordó a sus clientes la importancia de verificar cuidadosamente las direcciones web antes de suministrar información personal o financiera, y reiteró que nunca solicita pagos a cuentas personales ni transferencias a nombre de terceros.

Asimismo, la compañía aclaró que actualmente no utiliza el mecanismo Bre-B ni sistemas de pago mediante llaves para el recaudo de las facturas de energía, por lo que cualquier solicitud de pago realizada a través de estas modalidades debe ser considerada sospechosa y reportada a los canales oficiales.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones entregadas a los usuarios se encuentra ingresar directamente al portal oficial de la empresa digitando manualmente la dirección web, no compartir contraseñas, códigos de verificación o claves bancarias, y desconfiar de mensajes que generen sensación de urgencia o incluyan ofertas engañosas.

La empresa también invitó a la comunidad a reportar cualquier intento de fraude o posible suplantación mediante la línea de atención 115 y los demás canales oficiales de servicio al cliente, con el fin de prevenir nuevas afectaciones a los usuarios.

Finalmente, Air-e Intervenida aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias de prevención, educación y sensibilización para proteger a sus clientes frente a las diferentes modalidades de fraude electrónico, reiterando que la seguridad digital es una de las prioridades de la compañía.