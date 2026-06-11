Gran Malecón, el escenario para disfrutar gratuitamente los partidos de la Selección: esto se sabe

Barranquilla volverá a convertirse en uno de los principales escenarios para alentar a la Selección Colombia durante la Copa del Mundo 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol escogió a la capital del Atlántico como una de las sedes de “La Casa de la Sele”, un espacio que permitirá a miles de aficionados seguir en vivo los compromisos del combinado nacional en medio de actividades recreativas, culturales y gastronómicas.

El alcalde Alejandro Char destacó la elección de la ciudad y anunció que el Gran Malecón será el punto de encuentro para los seguidores de la ‘Tricolor’ durante la fase de grupos del certamen.

“¡La Copa Mundial de Fútbol 2026 se vivirá en Barranquilla a otro nivel! Nuestra ciudad fue escogida por la Federación Colombiana de Fútbol como una de las sedes de las fan zones de La Casa de La Sele”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Días de partidos

Las jornadas se desarrollarán los días 17, 23 y 27 de junio, fechas en las que se disputarán los encuentros de Colombia en la primera ronda del campeonato. Los asistentes podrán disfrutar de la transmisión de los partidos en pantalla gigante, además de una variada agenda de entretenimiento diseñada para personas de todas las edades.

“Estamos preparando una gran fiesta del fútbol para recibir a más de 20 mil personas. ¡Los esperamos!”, añadió Char al invitar a barranquilleros y visitantes a sumarse a esta celebración deportiva que promete reunir a miles de aficionados en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

La programación incluirá zonas gastronómicas con sabores locales y nacionales, muestras sobre la historia de la Selección Colombia, espacios interactivos para fotografías, concursos, música en vivo, presentaciones de DJs y encuentros con figuras históricas del fútbol colombiano. También se habilitarán áreas para actividades físicas, talleres y dinámicas dirigidas a niños y jóvenes.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, esta iniciativa busca fortalecer la integración ciudadana y promover el sentido de pertenencia alrededor de la Selección, transformando cada partido en una experiencia colectiva que va más allá de lo deportivo y fomenta la convivencia entre los asistentes.

Con esta apuesta, Barranquilla reafirma su vínculo con el fútbol colombiano y se consolida como una de las ciudades más apasionadas por la ‘Tricolor’.