13 mar 2026 Actualizado 02:01

Barranquilla

Asamblea aprueba debate de control político por asesinatos de mujeres en el Atlántico

Durante este año se han registrado 19 crímenes de mujeres, y en los últimos cinco años, se han presentado 256 asesinatos.

Caracol Radio

Efraín

Barranquilla

Este jueves, los diputados de la Asamblea del Atlántico aprobaron un debate de control político por violencia contra las mujeres en el departamento.

Para este debate de control político estarán invitados varios secretarios de la Gobernación, entre ellos, la Secretaría de la Mujer y del Interior.

El objetivo del debate es que cuenten, en detalle, las diferentes medidas que se están adoptando para contrarrestar este flagelo en el departamento en donde ya se han presentado 19 crímenes de mujeres en lo que va del año.

“La violencia de género no puede seguir normalizándose. No podemos acostumbrarnos cada año a hablar de cifras, a hablar de víctimas”, dijo la diputada Alejandra Moreno.

Balance de los últimos cinco años

La diputada Alejandra Moreno, quien propuso el debate de control político, indicó que en los últimos cinco años (2021 – 2025), han sido asesinadas 256 mujeres, y sumando el 2026 ya son 275.

