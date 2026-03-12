Procuraduría investiga a jurados en Barranquilla por presuntas irregularidades en votos

La Procuraduría abrió una investigación a jurados de votación en Barranquilla por presuntas irregularidades en preconteo de votos de las pasadas elecciones del 8 de marzo.

La actuación fue iniciada por la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, que revisará la conducta de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas, quienes se desempeñaron como jurados en la zona 11, puesto 3, mesa 11, durante los comicios de Elecciones de Senado y Cámara de Representantes de Colombia de 2026.

Según el informe preliminar, al analizar la elección de Senado se encontró que en el formulario E-11 estaban habilitados para votar 183 ciudadanos. No obstante, en el formulario E-14 se registraron 290 sufragantes, lo que generó una diferencia de 107 votos que, conforme a la normativa electoral, debieron ser incinerados.

Diferencia de votos

La situación fue aún mayor en la elección de Cámara de Representantes. En este caso, el formulario E-11 también registraba 183 ciudadanos habilitados para sufragar; sin embargo, el formulario E-14 consignó 395 votantes, lo que produjo una diferencia de 212 votos que igualmente debieron ser incinerados.

Ante estos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales para establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido las presuntas irregularidades.

La investigación busca determinar si los jurados incurrieron en faltas disciplinarias durante el manejo de los formularios electorales y el reporte de resultados en la mesa señalada.