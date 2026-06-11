Dos años y un mes sin rastro de Isamar Algarín: su madre denuncia impunidad y exige respuestas

Barranquilla sigue sin respuestas sobre el paradero de Isamar Algarín. Este 11 de junio se cumplieron dos años y un mes desde que la mujer desapareció en extrañas circunstancias, luego de ser vista por última vez en el barrio Recreo.

Su madre, Gloria Torres, asegura que el caso permanece estancado y denuncia que las personas que estuvieron vinculadas a la investigación hoy se encuentran en libertad.

Entre lágrimas y con la esperanza intacta de encontrar a su hija con vida, Torres manifestó que durante este tiempo no ha recibido información concreta por parte de las autoridades. Según afirmó, el expediente ha pasado por cuatro fiscales y dos detectives distintos, sin que hasta el momento se hayan producido resultados que permitan esclarecer lo ocurrido con Isamar.

“Lo único que pido es justicia. Mi hija lleva dos años y un mes desaparecida y no he visto respuestas de la Fiscalía ni de los investigadores. Todos los que estuvieron detenidos ya están en libertad y yo sigo sin saber dónde está mi hija”, expresó la mujer en diálogo con Caracol Radio.

La madre de Isamar cuestionó especialmente que Marlon Chica Ochoa, quien permaneció privado de la libertad dentro de las investigaciones, recuperara su libertad hace aproximadamente tres meses. “Hoy todos están libres mientras mi hija sigue desaparecida. Yo solo quiero que este caso no quede impune y que los responsables respondan por lo que pasó”, sostuvo.

Isamar Algarín desapareció el 11 de mayo de 2024. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre armado la obligó a subir a un vehículo blanco en el barrio Recreo.

Desde entonces, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. El caso generó conmoción porque minutos antes la mujer había sido dejada en libertad por la Policía, tras haber sido detenida junto a otras personas señaladas de presuntamente ingresar un cargamento de armas a la ciudad.

Torres también reveló que el año pasado recibió amenazas relacionadas con su insistencia en la búsqueda de su hija, situación que denunció ante las autoridades.

Además, recordó que en 2025 fue sometida a pruebas de ADN luego de que surgieran sospechas sobre un cuerpo hallado desmembrado en Barranquilla, resultados que descartaron cualquier vínculo con Isamar.

Pese al paso del tiempo, la mujer asegura que no pierde la esperanza. “Yo siento que mi hija está viva. Le pido a las personas que la tengan que la dejen en libertad. Sus tres hijas la necesitan. Yo solo quiero volver a abrazarla”, expresó.

Finalmente, Gloria Torres hizo un nuevo llamado al presidente de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades locales para que impulsen acciones que permitan esclarecer la desaparición de su hija. “No quiero que este caso quede en el olvido. Quiero saber qué pasó con Isamar y que se haga justicia”, concluyó.