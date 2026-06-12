Air-e anuncia trabajos de emergencia en Galapa por sobrecarga de circuitos

Las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño continúan poniendo a prueba la infraestructura eléctrica del Atlántico. En Galapa, donde recientemente se han registrado protestas y bloqueos por los racionamientos de energía, las autoridades y la empresa Air-e Intervenida adelantan trabajos de emergencia para evitar mayores afectaciones en el suministro.

La compañía informó que este viernes realizará intervenciones en los circuitos Caracolí 5 y Galapa, responsables de abastecer gran parte del casco urbano del municipio. Las obras buscan aliviar las cargas que actualmente soportan estas redes, una situación que se ha agravado por el incremento en el consumo de energía derivado de las elevadas temperaturas.

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Los trabajos se desarrollarán entre las 6:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde, periodo durante el cual los usuarios alimentados por ambos circuitos permanecerán sin servicio. Según la empresa, las maniobras permitirán mejorar la confiabilidad del sistema y reducir el riesgo de fallas mayores.

La intervención ocurre en un momento sensible para Galapa. En los últimos días, habitantes del municipio han protagonizado manifestaciones y bloqueos de vías en rechazo a los cortes programados y las interrupciones del servicio, argumentando que las altas temperaturas hacen cada vez más difícil soportar prolongados periodos sin energía.

Expertos del sector energético han advertido que durante episodios de calor extremo aumenta considerablemente el uso de equipos de climatización, ventiladores y sistemas de refrigeración, generando una demanda superior a la habitual. Esta situación puede provocar sobrecargas en circuitos diseñados para operar dentro de determinados límites técnicos.

La empresa informó que buscan evitar que las sobrecargas deriven en daños de mayor magnitud que obliguen a suspensiones más prolongadas o afecten a un número mayor de usuarios.

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