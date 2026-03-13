Verano advierte crisis estructural del sistema eléctrico ante situación de Air-e

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se pronunció sobre la situación de la empresa de energía Air-e, luego de 18 meses de intervención por parte del Gobierno Nacional, periodo en el que la compañía acumula deudas superiores a los 2 billones de pesos y enfrenta el riesgo de una eventual liquidación.

El mandatario departamental señaló que la responsabilidad de sacar adelante el proceso recae ahora en el Gobierno Nacional, que fue el que decidió intervenir la empresa a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

“Ellos hicieron una intervención y obviamente tienen que sacar adelante este proceso con todas las cifras que eso conlleve en materia de pago de deudas y de definición de procesos de recuperación de una empresa que realmente tiene dificultades”, afirmó Verano.

El gobernador sostuvo que la crisis que enfrenta la compañía no responde únicamente a problemas administrativos, sino a un problema estructural del sistema eléctrico en el país, particularmente en la región Caribe.

Según explicó, durante años se advirtió que el modelo energético tenía fallas profundas y que la intervención estatal no resolvería por sí sola la situación financiera de la empresa.

“Siempre dijimos que el problema era estructural. Se pensó que con la intervención del Estado se iba a poder solventar la situación, pero no ha sido así”, expresó.

Para Verano, el principal factor que mantiene en crisis el servicio eléctrico en la región es el alto costo de la generación de energía, que “termina trasladándose a las empresas distribuidoras, haciendo inviable la operación”.

“Hasta que no tengamos claridad de que esas cifras a las cuales nos venden la generación son realmente onerosas y gravosas, no vamos a resolver el problema”, señaló.

El mandatario agregó que la experiencia reciente demuestra que el modelo no funciona bajo ninguna modalidad de administración, ya sea pública, privada o intervenida.

“Ya está comprobado que público, privado o intervenido, el sistema no puede con el valor actual de la generación”, puntualizó.