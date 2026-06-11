Fedecajas pide al próximo Gobierno garantizar protección y fortalecimiento de cajas de compensación

Las cajas de compensación familiar esperan que el próximo Gobierno nacional mantenga y fortalezca el sistema de subsidio familiar, considerado por el sector como una de las principales herramientas de apoyo para millones de trabajadores colombianos.

Así lo manifestó William Álzate Rincón, presidente de Fedecajas, durante el Encuentro Nacional de Fedecajas (ENAFED 2026), que se desarrolla en Barranquilla y reúne a representantes de las cajas de compensación de distintas regiones del país.

El dirigente señaló que uno de los principales retos para la próxima administración será brindar garantías sobre la continuidad y el fortalecimiento de este modelo social, que beneficia a trabajadores y sus familias mediante programas de apoyo económico, vivienda, educación, recreación y capacitación.

En ese sentido, indicó que los candidatos presidenciales han sido invitados al encuentro para que presenten sus propuestas frente al sistema de subsidio familiar y expongan cómo planean respaldar su funcionamiento en los próximos años.

“Necesitamos que nos den la certeza de que este sistema será protegido e impulsado para que cada día más colombianos tengan acceso a sus beneficios”, expresó Álzate.

El presidente de Fedecajas destacó que las cajas de compensación entregan una cuota monetaria a hogares de menores ingresos, además de subsidios para vivienda y educación, programas recreativos, centros vacacionales y servicios de formación a bajo costo.

Durante el evento, los representantes del sector coincidieron en que el futuro Gobierno tendrá el desafío de preservar estos beneficios y ampliar su cobertura para responder a las necesidades de los trabajadores colombianos.