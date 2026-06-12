Sectores de Sabanalarga no tendrán luz este viernes, 12 de junio: conozca las razones

La empresa Air-e Intervenida indicó que, para este viernes, 12 de junio habrá trabajos programados en el barrio Santander en Sabanalarga, por lo que no habrá servicio de energía en este sector del municipio.

“Para ejecutar obras de instalación de postes, se suspenderá el suministro de energía, entre las 7:00 de la mañana y las 11:30 de la mañana, en la carrera 19 con la calle 9”, indicó la empresa.

Por otra parte, la empresa pidió a los usuarios a comunicarse a la línea 115 ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía.