La Procuraduría recibió más de 1.400 quejas durante la jornada electoral

La Procuraduría General, recibió y gestionó más de 1.465 quejas durante la jornada de elección del nuevo Congreso de la República y las consultas interpartidistas.

Según la entidad, el total de quejas recibidas y gestionadas en tiempo real, 45 se efectuaron por parte de colombianos residentes en el exterior. Adicionalmente se realizaron más de 500 orientaciones a ciudadanos durante la jornada electoral.

“El sistema probó su eficacia, y durante todo el día no presentó ningún tipo de inconveniente que impidiera a la ciudadanía y a los agentes del ministerio público enviar sus respectivas denuncias en todos los canales dispuestos por la Procuraduría para tal fin”, aseguró el ministerio público.

Sobre el funcionamiento del Centro de Comunicaciones y Logística del Ministerio Público, reportó que hasta el momento ese sistema integrado ha recibido 433 denuncias o quejas relacionadas con presuntas posibles irregularidades electorales en todo el territorio nacional, así como se recibió información de que al menos 10.329 jurados no asistieron a los puestos asignados.

La Procuraduría procesó y atendió en un alto porcentaje estos reportes y los restantes pasarán al respectivo operador disciplinario, para darles atención prioritaria y urgente.