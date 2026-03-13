Estudiar en el exterior será más sencillo: MinEducación explica cómo se podrá convalidar títulos

El Ministerio de Educación confirmó este jueves 12 de marzo un paso clave para facilitar el reconocimiento de estudios exteriores para colombianos. Se trata de la ratificación del Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior, un instrumento internacional impulsado por la UNESCO, con el fin de agilizar los procesos de convalidación académica, entre los sistemas universitarios de la región.

De acuerdo con el Ministerio, esta ratificación permitirá fortalecer la cooperación entre países de América Latina y el Caribe, y facilitar que tanto estudiantes como profesionales continúen sus estudios o carreras cuando hayan obtenido su título en otro país.

En ese sentido, el convenio establece nuevos mecanismos para que los países reconozcan estudios, títulos y diplomas de educación superior otorgados por instituciones acreditadas en otros Estados participantes.

Convalidación del título en Colombia

La medida busca simplificar uno de los trámites más cruciales para quienes estudian fuera del país: la convalidación del título en Colombia. Esto significa que todo diploma obtenido en el exterior podrá tener efectos académicos y profesionales en el territorio nacional.

Según los datos suministrados por el Ministerio de Educación, el país del que provienen más solicitudes es Venezuela, con 14.301 casos. Seguido de México, con 8.380 solicitudes, y Argentina, con 5.039. También se registran trámites provenientes de países como Panamá y Brasil.

Por áreas de conocimiento, se destaca: Salud, Bienestar y Educación, con 10.576, que juntas representan más del 60% de los títulos analizados entre 2022 y 2025.

Con el convenio, las decisiones sobre el reconocimiento de títulos deberán tomarse dentro de plazos razonables y con criterios que den seguridad jurídica a los colombianos que regresen al país después de formarse en el exterior. Desde la cartera de Educación reforzaron que este reconocimiento es clave para fortalecer la inserción laboral o para continuar una formación académica en Colombia.

Además, el convenio contempla que las personas con estudios realizados en instituciones reconocidas puedan acceder a programas o procesos de reconocimiento en los países miembros.

Nueva herramienta: Suplemento al Diploma

El Ministerio de Educación explicó que el Suplemento al Diploma será una de las herramientas que facilitará el proceso de titulaciones entre países.

Consiste en un documento que acompaña el título universitario y describe aspectos como el “nivel del programa, la duración de los estudios y los resultados de aprendizaje”.

Con la reciente ratificación del Convenio, Colombia se convierte en el quinto país en formalizar su adhesión, después de Granada, Perú, Cuba y la Santa Sede.

Para el Ministerio, este paso permitirá que quienes estudien fuera del país enfrenten menos barreras al regresar y puedan continuar con su formación o incorporarse en el mercado laboral con mayor inmediatez. Por último, el acuerdo con la UNESCO también extiende la invitación a los países firmantes a avanzar en mecanismos que permitan reconocer estudios de personas refugiadas o desplazadas, en línea con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.