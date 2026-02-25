Ministerio de Educación inicia construcción de nueva sede de Unipaz en Barrancabermeja

El Ministerio de Educación arrancó con la construcción de una nueva sede del Instituto Universitario de la Paz (Unipaz), la principal institución pública de educación superior de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

La obra busca ampliar la infraestructura y beneficiará a cerca de 2.500 estudiantes, entre ellos jóvenes de municipios del Magdalena Medio que acceden a educación superior pública en la región.

El proyecto ya culminó la etapa de estudios y diseños y desde este mes comenzó la fase de construcción, que estará a cargo de Findeter.

La nueva sede tendrá un área construida de 3.396 metros cuadrados e incluirá:

11 ambientes especializados para el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, entre ellos consultorios, salas de radiografía y ecografía, quirófanos y áreas de hospitalización.

9 aulas académicas.

10 baterías sanitarias.

Espacios de bienestar estudiantil.

Según el Ministerio, el proyecto incorpora estudios bioclimáticos, es decir, diseños pensados para aprovechar el clima de la región y reducir el consumo de energía.

Con esta obra, el Unipaz ampliará sus espacios académicos y su capacidad para atender a más estudiantes de Barrancabermeja y de la región.