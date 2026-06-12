Sedes oficiales de los Mundiales 2030 y 2034: la FIFA confirmó que se unirán tres continentes

El pasado 11 de diciembre del 2024, el Congreso extraordinario de la Federación Internacional de Fútbol, por medio de una reunión virtual, convocó a 211 federaciones que a su vez son miembros de dicha institución, con el fin de anunciar los países que serán anfitriones de la Copa Mundial de los años 2030 y 2034.

La decisión de los nombramientos de las sedes donde se desarrollarán estas ediciones fue resultado de un exhaustivo proceso de presentación de diversidad de candidatas que había comenzado en octubre del año 2023.

Dicho proceso se inició con la aprobación unánime de la propuesta del Consejo de la entidad, que contaba con el apoyo de todas las confederaciones, a fin de garantizar la armonía y la rotación de las mismas en los ciclos de organización de la competición.

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“En este mundo dividido, donde parece que nadie se pone de acuerdo, haber llegado a un acuerdo en un asunto como este es sin duda una impresionante muestra de unidad y positivismo. Y hoy en día necesitamos este tipo de ejemplos”, mencionó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Tomando la decisión de que para la Copa del Mundo del 2030, los países anfitriones serán España, Marruecos y Portugal, a su vez estableciendo los partidos de celebración del centenario que se disputarán en Argentina, Paraguay y Uruguay (uno en cada país), uniendo así a tres continentes.

Por otro lado, para la edición del 2034, el país organizador será Arabia Saudí.

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Es importante señalar que dichos anfitriones se encuentran clasificados al certamen directamente y acogerán todo el grueso del torneo.

“Hoy siete países han ganado los derechos de organización de la Copa Mundial. Quiero felicitar a Uruguay, Argentina, Paraguay, Marruecos, Portugal, España y Arabia Saudí. Hoy es su día, el momento de festejar lo conseguido. Y nosotros lo celebramos con ustedes. Y a las 211 federaciones miembro de la FIFA que veo en la pantalla gigante delante de mí, les quiero decir que ustedes unen el mundo a través del fútbol, ya que el fútbol es lo que une el mundo”, comunicó Infantino tras la confirmación de los países organizadores.

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¿Cuáles serán los partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2023?

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció a través de su cuenta de Twitter que Sudamérica acogerá los partidos inaugurales del Mundial 2030. El resto del certamen se llevaría a cabo en Europa y África.

Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo en su edición centenaria, motivo por el cual ya se encuentran clasificados al torneo y jugarán su respectivo primer partido de la fase de grupos en su país, desplazándose luego a otra sede a jugar los partidos restantes.

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