Fiscalía le imputó al cantante de música urbana ‘Blessd’, el delito de secuestro extorsivo

Colombia

Luego de haber quedado en firme la imputación por el delito de secuestro extorsivo, la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los artistas Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, y Sebastián Jaramillo Morán, alias Dímelo Jara, fue suspendida y continuará el próximo 12 de junio.

La diligencia judicial se adelanta también contra Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, quienes son investigados por su presunta participación en el secuestro extorsivo del que habría sido víctima Andrés Felipe Sánchez, reconocido por interpretar al cantante puertorriqueño Ozuna.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos que sustentan la investigación. Según la tesis del ente acusador, Sánchez habría sido retenido contra su voluntad durante varias horas en un estudio de grabación, mientras era presionado para firmar un documento mediante el cual se comprometía a dejar de promover eventos relacionados con el imitador de Blessd, artista al que representaba profesionalmente.

La fiscal del caso se remitió a la denuncia presentada por la presunta víctima, quien aseguró haber sido amenazada y agredida por Dímelo Jara y el productor Dr. Velásquez. Además, señaló que Blessd habría intervenido a través de una llamada telefónica mientras Sánchez permanecía retenido en el lugar.

Precisamente, una conversación telefónica atribuida al cantante es uno de los principales elementos probatorios en los que la Fiscalía fundamenta su decisión de vincularlo al proceso. De acuerdo con la acusación, en dicha comunicación Blessd habría intimidado al denunciante mientras este permanecía en el estudio de grabación.

Tras escuchar la imputación, Blessd intervino para cuestionar la forma en que la Fiscalía lo relaciona con los hechos, argumentando que no se encontraba en el lugar donde presuntamente ocurrió la retención. Por su parte, los abogados defensores solicitaron a la jueza ejercer control sobre la imputación al considerar que algunos aspectos jurídicos no fueron expuestos con la suficiente claridad.

La audiencia quedó suspendida y será reanudada este viernes 12 de junio, cuando se definirá la continuidad del proceso judicial.