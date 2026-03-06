Gobierno expide decreto para arreglo de 42 universidades afectadas por inundaciones en el país

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación expidió el Decreto 0227 del 5 de marzo de 2026, mediante el cual habilita al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para intervenir en proyectos de infraestructura y dotación en instituciones de educación superior públicas ubicadas en las zonas afectadas por la emergencia climática declarada en el país.

La medida se adopta en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada en febrero por los efectos de intensas lluvias y fenómenos hidrometeorológicos que han dejado graves afectaciones en varios departamentos del país.

Según el Gobierno, los daños han impactado viviendas, vías, acueductos y también sedes educativas.

De acuerdo con los reportes oficiales citados en el decreto, las emergencias han afectado a más de 252.000 personas y 69.235 familias, además de generar daños en cientos de instituciones educativas.

El Ministerio de Educación reportó inicialmente 426 sedes educativas afectadas, cifra que luego ascendió a 763 en distintos departamentos.

El decreto explica que la emergencia ha comprometido la continuidad de las trayectorias educativas, especialmente en zonas donde la infraestructura resultó dañada por las lluvias.

“Los efectos climáticos derivados del fenómeno del ‘Frente Frío’ han afectado gravemente la infraestructura educativa, lo cual no solo compromete la disponibilidad física de establecimientos, sino que incide de manera directa en la calidad del proceso educativo y la permanencia estudiantil”, señala el documento.

Hasta ahora, el FFIE estaba limitado a financiar infraestructura para educación inicial, básica y media. Con esta nueva disposición, el fondo también podrá intervenir en proyectos de educación superior pública en los territorios incluidos dentro de la declaratoria de emergencia.

“El objeto del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa comprenderá la viabilización y financiación de proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura física y digital (…) para la adecuada prestación del servicio de educación superior”, establece el decreto.

Según el Ministerio de Educación, al menos 42 instituciones de educación superior han reportado afectaciones por la emergencia climática, con impacto directo en cerca de 68.000 estudiantes en diferentes regiones del país.

Entre las medidas previstas están la instalación de infraestructura educativa modular o temporal, la reposición de dotación tecnológica, la garantía de conectividad mínima y la priorización de sedes afectadas para restablecer la prestación del servicio educativo.