¿Por qué están prohibidos los líquidos en el avión? Restricción se originó en Reino Unido en 2006

Los aeropuertos son lugares que cuentan con diferentes parámetros de seguridad que van desde la entrada hasta la salida, estableciendo protocolos rigurosos con el fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que transitan en dichos espacios.

En busca de mantener el orden, las autoridades de estas terminales aéreas ejercen una vigilancia detallada en cada rincón, prestando mayor atención a los elementos que entran los pasajeros, específicamente al equipaje de mano.

Existiendo una larga lista de elementos que están completamente prohibidos al momento de abordar un avión, como los cortaúñas, los encendedores, los elementos punzantes, las drogas y los líquidos que tienen más de 100 mililitros.

Aunque muchos viajeros entienden las razones por las que los primeros elementos pueden ser de alto riesgo, pocos entienden la razón por la que es tan precisa la restricción de los líquidos. Pero no se preocupe, porque aquí se lo explicaremos.

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¿Por qué están prohibidos los líquidos de más de 100 mililitros en un avión?

Aunque parece una medida absurda, pues se creería que los líquidos no tendrían ninguna razón para ser peligrosos, el origen de su prohibición en los aviones se tomó por seguridad. Todo surgió en 2006, cuando la policía frustró un atentado a un avión que se dirigía a Estados Unidos (EE. UU.).

La intención de los terroristas era atacar varios vuelos comerciales entre EE. UU. y Reino Unido, con unos líquidos químicos explosivos que pasarían inadvertidos en los escáneres de seguridad. En su momento, el jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Peter Clarke, explicó que se querían destruir entre 6 y 10 aviones introduciendo estos explosivos a través del equipaje de mano.

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Después de que la policía descubriera los planes de los terroristas, se planteó una medida estricta para todos los aeropuertos de Reino Unido y Estados Unidos. Fue entonces que quedó prohibido el equipaje de mano; solo se podrá cargar el pasaporte y la billetera en bolsas de plástico transparente.

Más adelante, la medida se flexibilizó un poco, pero se mantuvo la regla que creó la tercera compañía de aviones más grande del momento, la British Airways. La aerolínea prohibió los líquidos, incluyendo geles para el cabello, cremas, lociones y bebidas.

La razón por la que se es estricto en cuanto al tamaño es porque es prácticamente imposible construir una bomba significativa y dañina en contenedores tan pequeños como el de un tarro de 100 mililitros.

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¿Puede dejar de existir la prohibición de los líquidos de más de 100 mililitros en un avión?

Gracias al desarrollo de las últimas tecnologías, se han creado escáneres de rayos X que le ofrecen una imagen clara a las personas de seguridad de los aeropuertos, entregando mayor información sobre lo que se tiene adentro de los equipajes de mano.

De hecho, Reino Unido ya anunció que dejará de tener el límite de 100 mililitros para los líquidos en cabina, permitiendo hasta dos litros en 2024. En Estados Unidos, los viajeros han comenzado a exigir esta medida para evitar las largas colas que se generan en el aeropuerto mientras revisan los pesos de los líquidos.

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