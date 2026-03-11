Resultados del concurso docente 2026: ¿cuándo los publica el Ministerio de Educación?

Miles de maestros en Colombia están pendientes de la publicación de los resultados del concurso docente 2026, un proceso que permite a los educadores del sector oficial ascender en el escalafón o mejorar su salario dentro de la carrera docente.

La prueba, que hace parte del proceso de evaluación para ascenso o reubicación salarial, fue presentada por docentes de distintas regiones del país. Tras la jornada de evaluación, ahora la atención se centra en conocer cuándo se publicarán los puntajes y qué sigue dentro del cronograma oficial.

Concurso docente: Fecha en la que se conocerán los resultados

Según el cronograma del Ministerio de Educación Nacional, los resultados preliminares del concurso docente se darán a conocer el 16 de marzo de 2026.

Ese día los participantes podrán consultar el puntaje obtenido en la evaluación pedagógica, requisito fundamental para quienes buscan avanzar en el escalafón docente o mejorar su ubicación salarial.

La prueba se aplicó el 22 de febrero de 2026 en diferentes ciudades del país y contó con la participación de más de 34.000 docentes, quienes se inscribieron para participar en este proceso de evaluación.

Periodo de reclamaciones y resultados definitivos

Una vez se publiquen los resultados preliminares, el proceso contempla una etapa para que los docentes puedan revisar sus puntajes y presentar reclamaciones en caso de considerar que existe algún error.

El calendario establece las siguientes fechas:

Publicación de resultados preliminares: 16 de marzo de 2026

Periodo para reclamaciones: entre el 17 y el 24 de marzo de 2026

Publicación de resultados definitivos: 12 de mayo de 2026

Durante el periodo de reclamaciones, los participantes podrán solicitar la revisión de su evaluación a través de los canales habilitados para el proceso.

Posteriormente, el Ministerio de Educación publicará los resultados finales que definirán qué docentes cumplen con los requisitos para ascender o cambiar de nivel salarial.

Cómo consultar los resultados del concurso docente

Los docentes que participaron en la evaluación podrán revisar su puntaje a través de las plataformas oficiales del proceso.

Para hacerlo deberán:

Ingresar al portal del proceso docente.

Acceder con su usuario y contraseña.

Consultar el resultado de la evaluación.

Las autoridades recomiendan revisar únicamente los canales oficiales para evitar confusiones o información incorrecta.

El concurso de ascenso y reubicación salarial es uno de los mecanismos establecidos para los docentes vinculados bajo el Decreto 1278 de 2002, que regula la carrera docente en el país.

A través de esta evaluación, los maestros pueden avanzar en el escalafón y acceder a mejores condiciones salariales, siempre que cumplan con el puntaje mínimo exigido y los demás requisitos establecidos.