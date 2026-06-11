Colombia es el país que más refugiados acoge en todo el planeta

Hombre con maleta que tiene bandera venezolana cruza la frontera para ingrsar a Colombia. (Foto: Hector Quintanar/Getty Images) / Hector Quintanar

América es el continente con la cifra más alta de desplazamientos forzados en el mundo con 22,8 millones de personas en esa condición, y Colombia es el principal país de acogida a nivel mundial con 2,8 millones de refugiados y otras personas que necesitan protección internacional, informó la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR.

Las situaciones de Haití, Nicaragua, norte de Centroamérica, Colombia y Venezuela han colocado al continente americano “como la principal región del mundo en las cifras de desplazamiento forzado”, seguida de África Oriental y Meridional, y Oriente Medio y el Norte de África, indicó el informe anual ‘Tendencias en las Américas’ de ACNUR.

Es así que, a finales de 2025, las Américas acogían a 22,8 millones de personas desplazadas por la fuerza: más que cualquier otra región del mundo y un aumento con respecto a los 21,9 millones de finales de 2024, de acuerdo con el informe.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados reveló que América sigue siendo el continente con mayor cifra de desplazados forzados. (Foto: Guillermo Legaria/Getty Images) / Guillermo Legaria Ampliar La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados reveló que América sigue siendo el continente con mayor cifra de desplazados forzados. (Foto: Guillermo Legaria/Getty Images) / Guillermo Legaria Cerrar

Caso Venezuela

Los venezolanos siguen siendo una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo, en su mayoría (el 97 %) acogidas en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con las cifras citadas por ACNUR, a finales de 2025 se registraron 417.000 personas refugiadas y 6 millones de otras personas con necesidad de protección internacional originarias de Venezuela.

Colombia alberga a 2,8 millones de venezolanos, lo que lo sitúa como el principal país de acogida a nivel mundial, dice el documento, que detalla que otros países con una fuerte presencia de migrantes y refugiados venezolanos son Perú (1,1 millones), Brasil (699.000), Chile (662.600) y Ecuador (435.800).

El informe afirma que “los esfuerzos de regularización a gran escala de Colombia han permitido que millones de personas tengan acceso al empleo y a servicios, realizando importantes contribuciones a la economía y a las comunidades donde viven”.

Frontera entre Colombia y Ecuador. (Foto: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press Ampliar Frontera entre Colombia y Ecuador. (Foto: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press Cerrar

La ACNUR indica que los retornos a Venezuela han aumentado en los últimos años. Una encuesta reciente de esta agencia de la ONU realizada en seis países de acogida reveló que “alrededor del 9 % de los desplazados venezolanos planea regresar en el plazo de un año, lo que pone de relieve la necesidad de apoyar tanto la inclusión en los países de acogida como las condiciones para un retorno seguro y sostenible”.

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Situación de Haití

El desplazamiento en Haití estuvo fuertemente impulsado por la grave crisis de inseguridad que arrastra el país. Así, el número de personas desplazadas internamente en Haití alcanzó en el 2025 los 1,4 millones, lo que representa un aumento del 38 % respecto al año anterior.

Unas 153.700 personas haitianas son refugiados y 230.900 son solicitantes de asilo. Solo en 2025, unos 84.600 nacionales de Haití pidieron asilo a nivel mundial, posicionando al país entre las principales naciones de origen para solicitudes de protección.

Centroamérica

El informe ‘Tendencias de las Américas’ 2025 cifra en 181.900 las personas refugiadas salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas, en 406.400 las solicitantes de asilo y en 1,1 millones los desplazados internos en esas tres naciones centroamericanas.

En cuanto a Nicaragua, el documento de ACNUR cifra en 30.000 las personas nicaragüenses refugiadas y en 264.000 las solicitantes de asilo.