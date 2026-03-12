El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Paloma Valencia reacciona a juicio de la Corte por escándalo de la UNGRD y cuestiona la corrupción

La candidata presidencial Paloma Valencia, reaccionó al llamado a juicio que realizó la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Durante una entrevista, la congresista aseguró que este caso vuelve a evidenciar uno de los problemas estructurales del país: la corrupción en el manejo de recursos públicos, incluso en fondos destinados a atender emergencias.

Valencia cuestionó que los implicados, algunos de ellos recién electos y con altas votaciones, enfrenten procesos judiciales que incluso podrían derivar en medidas de aseguramiento.

Críticas por uso de recursos destinados a emergencias

En su intervención, la candidata se refirió con dureza al presunto desvío de recursos que estaban destinados a atender necesidades urgentes en regiones vulnerables del país.

Según señaló, es especialmente grave que dinero pensado para atender tragedias o problemas históricos termine en manos de redes de corrupción.

“Uno de los temas de este país es qué vamos a hacer con esta corrupción. No podemos seguir dejando que se roben el país y que no pase nada”, afirmó Paloma.

Valencia también mencionó el caso de los recursos destinados a llevar agua a La Guajira, que según las investigaciones habrían terminado desviados mediante maniobras irregulares.