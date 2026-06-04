¿Cuándo son las fiestas de San Pedro en 2026? Programación oficial y eventos especiales

Las tradicionales fiestas de San Pedro llegan al departamento del Huila con una nueva edición, la cual contará con múltiples artistas de gran escala a nivel nacional e internacional de diferentes géneros musicales que, junto a desfiles y muestras culturales, buscarán entretener durante tres días a los residentes y visitantes de la ciudad de Neiva.

La programación de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro incluye reinados, desfiles, comparsas, música, danzas, artesanías y conciertos. Adicionalmente, para esta celebración, se realizará una conmemoración especial por los 90 años de la composición del sanjuanero huilense. Para 2026, contará con la presencia de Indonesia como país invitado.

¿Cuántos artistas estarán en las fiestas de San Pedro en 2026?

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, confirmó que durante la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro se contará con la participación de aproximadamente 3.800 artistas, superando la convocatoria del 2025. Entre los invitados especiales, habrá 25 parejas de baile y 10 orquestas regionales que estarán haciendo sus shows en los diferentes escenarios principales.

De igual forma, Mosquera indicó que durante todo el tiempo que duren las fiestas “se contará con más de 70 eventos que exaltan nuestra identidad, fortalecen nuestra economía y proyectan al Huila como un gran destino cultural de Colombia”.

Fechas oficiales de las fiestas de San Pedro en 2026:

Después de presentar la programación oficial de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. La Gobernación del departamento huilense confirmó que durante 18 días, del 12 al 29 de junio, habrá eventos, shows y desfiles que buscan resaltar las tradiciones y homenajear la historia de la región.

La ‘Rodadita’ tendrá la máxima concentración de actividades entre el sábado 27 y el lunes, festivo, 29 de junio. Dado que uno de los espectáculos más esperados por los asistentes, conocido como ‘La Combinación perfecta 7’, tendrá lugar el sábado 28 de junio en la Arena LMP.

Artistas confirmados que estarán en San Pedro en Neiva 2026

De manera oficial, la organización dio a conocer que la agrupación de música regional mexicana creada por Jairo Corrales y Eduin Cázares en la ciudad de Tijuana, Baja California, en 2014, conocida como Grupo Firme, será uno de los grandes protagonistas de talla internacional que podrán disfrutar los asistentes a las fiestas.

De igual forma, el organismo indicó que el artista paisa del género urbano, J Balvin. Junto al cantante de música popular Luis Alfonso y la banda de origen dominicano, dedicada al merengue Rikarena, también harán parte de las diferentes presentaciones que los organizadores tienen preparadas para el público que asista a los eventos.

Para 2026, la apuesta es por un espectáculo con producción de alto nivel, escenario 360 grados y miles de turistas llegando a la ciudad, lo que ya empieza a mover la economía local, especialmente en hoteles y comercio. Adicionalmente, la ‘Rodadita’ presenta una agenda cargada de actividades culturales, desfiles, gastronomía típica y el tradicional Reinado Nacional del Bambuco.

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