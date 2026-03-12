‘Trasnochón’ del FNA: Nueva oportunidad para obtener créditos de vivienda hasta por el 100 %

Con el propósito de seguir eliminando barreras en el acceso al crédito de vivienda, el Fondo Nacional del Ahorro realizará entre el 17 y el 19 de marzo el “Trasnochón del FNA”, una jornada de atención nocturna en cuatro ciudades del país que permitirá a los ciudadanos recibir asesoría y avanzar en su proceso de financiación.

“Desde el Gobierno nacional seguimos trabajando para eliminar barreras en el acceso a vivienda. Con iniciativas como esta, acercamos el crédito a los ciudadanos y facilitamos que más familias puedan avanzar hacia su casa propia”, afirmó Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.

Durante estas jornadas, el horario de atención será de 7:00 p. m. a 10:00 p. m. en puntos oficiales ubicados en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, para que los ciudadanos puedan recibir orientación y adelantar sus trámites fuera de su jornada laboral.

Puntos de atención en el “Trasnochón del FNA”:

Bogotá: calle 12 # 65-11, Zona Industrial; calle 44 # 52-06.

calle 12 # 65-11, Zona Industrial; calle 44 # 52-06. Bucaramanga: carrera 19 # 36-03, sector Centro.

carrera 19 # 36-03, sector Centro. Cali: carrera 56 # 5-80, avenida Guadalupe.

carrera 56 # 5-80, avenida Guadalupe. Medellín: carrera 55 # 42-90, Plaza de la Libertad, local 203–204.

En estos espacios, los colombianos podrán conocer oportunidades como la financiación de hasta el 100 % para la compra de vivienda única de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), nueva o usada, una alternativa que elimina la barrera de la cuota inicial para miles de familias.

Adicionalmente, quienes ya cuentan con vivienda podrán recibir información sobre créditos de mejoramiento, dirigidos a intervenciones que mejoren las condiciones de habitabilidad del hogar, como renovación de pisos o paredes, adecuación de cocina o baño, cambio de puertas o ventanas o ampliaciones del inmueble, con financiación de hasta el 70 %.

Durante la jornada también se brindará información sobre el programa Generación FNA, dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años, que ofrece créditos para vivienda nueva o usada de hasta el 90 %, así como Leasing habitacional, con beneficios como reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés y plazos de hasta 30 años.

Otra ventaja de los créditos del FNA es que pueden solicitarse de manera individual o conjunta con miembros del núcleo familiar o con un deudor solidario, lo que facilita el acceso al financiamiento y amplía las oportunidades para más hogares colombianos.

Las personas interesadas podrán acercarse a estos puntos de atención nocturna para recibir asesoría personalizada y avanzar en el proceso de obtención de su crédito, dando un paso más hacia el sueño de tener vivienda propia en 2026.

