¿Cómo afiliarse al Ahorro Voluntario del Fondo Nacional del Ahorro? Estos serían los beneficios

Logo del Fondo Nacional del Ahorro y dinero colombiano alrededor de una alcancía. Fotos: suministrada y Getty Images.

Ahorrar es, quizá, uno de los propósitos más repetidos en la mayoría de seres humanos, especialmente adultos, cuando se busca alcanzar una meta material, económica o por simple formación financiera.

Para este fin existen muchas entidades, especialmente bancarias y privadas, que por medio de su portafolio le facilitan este ejercicio a las personas.

Sin embargo, existen otras entidades, que son de carácter público, que también posibilitan el ahorro en la población. En Colombia, por ejemplo, es el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Y es que el FNA cuenta en su carpeta con un servicio que se centra en este fin, pero para determinado sector de la ciudadanía colombiana: se trata del Ahorro Voluntario Contractual.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles y, además, cómo se puede afiliar.

¿Qué es el Ahorro Voluntario del FNA?

Según explican desde el FNA, el Ahorro Voluntario no es más que "un plan de ahorro dirigido a cualquier colombiano mayor de 18 años y colombianos que residan en el exterior que cuenten con número de identificación tributario del país de residencia (NIT)“.

¿Cómo funciona el Ahorro Voluntario del FNA?

La dinámica de este programa se basa en que usted “a través de un contrato con el FNA, se compromete a realizar depósitos por un valor y tiempo determinado, con el objetivo de alcanzar su meta de ahorro, lo que puede servir como base para solicitar un crédito o un contrato de leasing habitacional“.

¿Quiénes pueden afiliarse al Ahorro Voluntario del FNA?

Este programa está disponible para todos los colombianos mayores de 18 años que residan en el país o en el exterior.

El monto de ahorro del programa “no podrá ser inferior al equivalente del ingreso promedio mensual declarado por el afiliado, y no podrá ser inferior a 1.2 SMMLV a la fecha de suscripción del contrato.”.

¿Cómo afiliarse al Ahorro Voluntario del FNA?

Pues bien, para afiliarse al Ahorro Voluntario del Fondo Nacional del Ahorro lo puede hacer por medio de plataformas digitales.

Lo primero que debe hacer es ingresar a este link: https://afiliaciones.fna.gov.co:8051/afiliaciones/#/ingreso

Regístrese y siga el paso a paso que la página le va arrojando.

Tenga en cuenta que usted debe tener diligenciado el Formulario Único de Afiliación. Haga clic en la palabra para descargarlo.

Adicionalmente, debe tener una fotocopia legible de tu cédula de ciudadanía.​​​

¿Cuáles beneficios tiene el Ahorro Voluntario del FNA?

Posibilidad de aplicar a un crédito o leasing habitacional para comprar casa​.

Fecha flexible: ​​ ​Puede pagar la cuota de su ahorro cualquier día del mes.​​

​Puede pagar la cuota de su ahorro cualquier día del mes.​​ Crear un habito de ahorro para cumplir sus metas.

Beneficios tributarios y posibilidad de AFC (Ahorro fomento a la construcción​).

​Intereses sobre el dinero ahorrado del 2% E, A.​

Puede pagar digitalmente por PSE o físicamente ​con su PIN en los bancos aliados​​.​

La entidad no cobra por administración ni retiros.

