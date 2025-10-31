Miles de familias podrán comprar vivienda con el nuevo financiamiento del 100% del FNA

Para miles de familias en Colombia, tener una casa propia sigue siendo un sueño difícil de alcanzar. La falta de recursos y las dificultades para acceder a un crédito impiden que muchas personas logren ese objetivo. Incluso el pago de la cuota inicial se convierte en un obstáculo, aun para quienes ya asumen mensualmente un arriendo similar al valor de una posible cuota hipotecaria.

Ante este panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una medida que podría transformar la vida de muchos colombianos: la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de una vivienda de Interés Social (VIS).

Esta iniciativa se suma a las estrategias que el Fondo ha implementado mediante el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y el traslado de cesantías, mecanismos diseñados para fomentar el hábito del ahorro y facilitar la adquisición de vivienda propia. Con ello, el FNA busca consolidarse como la única entidad financiera pública del país que estudia un esquema de financiación total para vivienda, reconociendo el esfuerzo y la disciplina de quienes mantienen un compromiso constante con su ahorro.

La presidenta del Fondo, Laura Roa, destacó que esta propuesta reafirma la misión institucional de premiar la constancia de los ahorradores. “El ahorro no es solo un hábito, es un compromiso con el futuro. En el Fondo Nacional del Ahorro queremos reconocer ese esfuerzo brindando la posibilidad de financiar hasta el 100% de la vivienda. Porque ahorrar sí tiene recompensa, y esa recompensa es el hogar propio”, afirmó.

Durante el Mes del Ahorro, el Fondo Nacional del Ahorro invita a los colombianos a conocer los beneficios del Ahorro Voluntario Contractual, una modalidad disponible para trabajadores independientes, emprendedores, colombianos residentes en el exterior y personas sin cesantías. Este sistema ofrece una rentabilidad del 2 % efectivo anual y permite acumular capital de forma flexible, sin costos adicionales, adaptándose a las posibilidades de cada usuario.

Créditos del FNA cubrirían el valor total de la vivienda:

Actualmente, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece créditos que cubren hasta el 90% del valor del inmueble, una cifra superior a la de otras entidades financieras. Sin embargo, el objetivo ahora es eliminar por completo la brecha económica que impide a miles de hogares acceder a una vivienda propia.

Según Roa, con el nuevo esquema, una familia que paga entre $700.000 y $800.000 de arriendo podría destinar la misma suma, o incluso menos, para pagar su casa.

¿Cómo funciona?

Actualmente los créditos que maneja el FNA funcionan de la siguiente manera: