¿Cómo lograr un crédito de 100 millones de pesos en 2026? FNA abre la puerta a pensionados

Llegar a la edad de jubilación en Colombia ya no significa el cierre de las oportunidades crediticias. Por el contrario, para este 2026, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha fortalecido sus líneas de atención para los pensionados, un segmento que busca estabilidad y un patrimonio sólido para sus años de descanso.

¿Qué es el Ahorro Voluntario Contractual? (AVC)

A diferencia de los trabajadores activos que dependen de sus cesantías, los pensionados encuentran en el AVC una ruta personalizada. Este contrato de ahorro permite que el afiliado decida cuánto tiempo y qué cantidad ahorrar mensualmente. Para aspirar a una cifra de 100 millones de pesos, el FNA evalúa la estabilidad de los ingresos de la pensión.

Sin embargo, el ahorro por sí solo no garantiza el monto máximo. La entidad realiza un análisis detallado de la capacidad de pago. Aquí es donde entra la sensatez financiera: aunque el puntaje sea perfecto, el descuento de la cuota mensual del crédito no debe comprometer la calidad de vida del pensionado.

¿Qué necesito exactamente para que me presten 100 millones de pesos?

La respuesta no es un misterio, pero requiere de una planificación estratégica basada en el ahorro y el cumplimiento de un puntaje mínimo de 400 puntos.

Este monto de 100 millones de pesos, que para muchos representa la cuota inicial o el valor total de una vivienda de interés social (VIS), está hoy al alcance de quienes decidan vincularse activamente a la entidad.

¿Cómo funciona el sistema de puntos y el ahorro base?

El corazón del modelo del FNA es su sistema de calificación interna. Para que un pensionado pueda aspirar a una aprobación de 100 millones de pesos, el primer gran escalón es alcanzar los 400 puntos.

Este puntaje no se asigna al azar; es el resultado de la constancia y la relación del afiliado con la entidad. En el caso de los pensionados, que muchas veces ya no cuentan con el recaudo de cesantías, la figura del Ahorro Voluntario Contractual (AVC) se convierte en la herramienta protagonista.

Para iniciar este camino, el interesado debe realizar un ahorro equivalente a 1.2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

Este monto actúa como una garantía de confianza y demuestra la capacidad de compromiso financiero del solicitante. Es importante entender que el puntaje se alimenta no solo del dinero depositado, sino de la puntualidad en los pagos.

Un pensionado que cumple mes a mes con su cuota de ahorro voluntario verá cómo su calificación sube de manera orgánica, acercándose rápidamente a la meta de los 400 puntos necesarios para activar el estudio de crédito.

El paso a paso final hacia la aprobación del crédito

Una vez superada la barrera del puntaje y consolidado el ahorro, el proceso entra en su fase administrativa. La transparencia es clave, y el FNA exige una lista de documentos que validen la salud financiera del solicitante.

Lo primero son los desprendibles de pago de la pensión de los últimos tres meses, los cuales funcionan como la prueba reina de la estabilidad de ingresos.

Además, el solicitante deberá presentar su fotocopia de cédula, el formulario de solicitud de financiación debidamente diligenciado y la declaración de renta del último año (o la carta de no declarante en caso de que sus ingresos no superen los topes legales).

Un punto vital en este proceso es el Formato Frech, que permite acceder a los beneficios de cobertura de tasa de interés otorgados por el Gobierno Nacional, lo que podría reducir significativamente el valor de la cuota mensual.