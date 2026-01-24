Crédito vivienda usada en el FNA: ¿Cuál es la cuota inicial de una casa de $600 millones?

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), es una de las entidades que se ha encargado de apoyar los sueños de los colombianos en cuanto a tener su casa propia. En ese sentido, inició el 2026 con ajustes en sus condiciones de financiación para vivienda usada, una modalidad que continúa ganando relevancia entre los colombianos interesados en comprar inmuebles con diferentes características y ubicaciones.

El FNA financia hasta el 90% del valor de la vivienda usada en Colombia, lo que significa que solo se necesita un 10% de la cuota inicial para solicitar el crédito hipotecario. Este porcentaje se aplica a nivel nacional y busca facilitar la compra de vivienda tanto para jóvenes como para familias en general.

Para avanzar en el trámite, la vivienda debe contar con un avalúo comercial realizado por una lonja autorizada. Además, la compra debe formalizarse mediante escritura pública, un requisito especialmente relevante en inmuebles que han pasado por varios propietarios.

La entidad aclara que el valor aprobado no depende únicamente del precio del inmueble, sino de la capacidad de pago del solicitante, calculada a partir de sus ingresos comprobados menos los gastos mensuales y obligaciones financieras.

¿Cuál es la cuota inicial de una casa de $600 millones?

Para una casa usada que tenga el valor de $600 millones con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la cuota inicial mínima suele ser del 10% al 20%, resultando en $60 a $120 millones de pesos.

Cuota Inicial (10% - 20%): Si la vivienda es No VIS (más de 135-150 SMMLV), la cuota inicial requerida suele ser del 20% ($120 millones), pero el FNA ha habilitado opciones de financiación hasta del 90%, lo que reduciría el inicial al 10% ($60 millones) bajo condiciones específicas.

Tipos de Vivienda: Aplica para compra de vivienda usada, sin límite de antigüedad.

Tasas: Las tasas son competitivas, con opciones en pesos (5 a 20 años) o UVR (5 a 30 años).

Requisitos: Estar afiliado al FNA (por cesantías o Ahorro Voluntario Contractual - AVC).

Adicionalmente, el programa Generación FNA contempla un beneficio para los solicitantes menores de 30 años, quienes acceden a una reducción de 50 puntos básicos sobre la tasa vigente al momento de radicar la solicitud.

Finalmente, el Fondo Nacional del Ahorro, dispuso en su página web un simulador de crédito hipotecario que permite realizar la simulación de su crédito. Puede acceder a él ingresando a la página: https://www.fna.gov.co:8099/SimuladorUI/#/ una vez allí puede hacer el procedimiento con el valor de la vivienda y el ingreso mensual.

Debe diligenciar los datos de fecha de nacimiento, valor de la vivienda y el destino del crédito, una vez allí, debe seleccionar la opción de “Simular” y este le arrojará todos los datos que debe tener en cuenta sobre su crédito.

