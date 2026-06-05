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05 jun 2026 Actualizado 17:32

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Política

Segunda vuelta presidencial: CNE avaló refuerzos para testigos electorales y jurados serán mismos

Los partidos podrán tener hasta dos personas en cada mesa para la segunda vuelta presidencial.

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Concluyó un nuevo encuentro del plan democracia, el primero después de la primera vuelta presidencial, en el que participaron todos los actores electorales entre ellos, el registrador Hernán Penagos quien confirmó la entrega del tarjetón electoral.

A su vez, anunció que los jurados de votación serán los mismo que la elección pasada, pero que para la segunda vuelta presidencial, el consejo nacional electoral avaló que los partidos y las campañas políticas podrán tener hasta 2 testigos en cada mesa.

También confirmó un refuerzo de las comisiones escrutadoras, que serán escogidas la próxima semana.

En la reunión liderada por la Procuraduría, el ministro del Interior, Armando Benedetti se refirió a la advertencia de Estados Unidos de quitar las visas para los compradores de votos.

Señaló que “cada país puede hacer uso de sus visas para entrar o no como le dé la gana”; sin embargo, aclaró hasta ahora las capturas por compra de votos sólo se han dado en una campaña.

Llamado a mejorar el ambiente electoral

Al término del encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez anunció una reunión el próximo miércoles, donde crearán una estrategia para que el ambiente electoral se mantenga en el ámbito del respeto.

Esto tras la petición del presidente Gustavo Petro de capturar a la persona que amenazó con un arma en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella en el Parkway.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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