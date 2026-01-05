Fondo Nacional del Ahorro financiará el 100% de las viviendas desde 2026

Desde el año pasado (2025), el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), cumpliendo con su propósito de beneficiar cada vez a más familias para contribuir a tener vivienda propia venía trabajando en la opción de financiar el 100% de las viviendas.

La entidad explicó que esta decisión responde a una de las principales barreras que enfrentan las familias colombianas al momento de comprar vivienda. Con esta iniciativa, el FNA espera facilitar el ingreso de más personas al sistema financiero formal y promover la adquisición de vivienda entre sectores tradicionalmente excluidos.

De acuerdo con lo señalado por el Fondo Nacional del Ahorro actualmente financia hasta el 90 % del valor de la vivienda, lo que obliga a los compradores a contar con al menos un 10 % de recursos propios. Sin embargo, el Gobierno ya aprobó este proceso para eliminar ese requisito y permitir la financiación total del inmueble.

Requisitos para acceder al 100% de financiación de vivienda:

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) estableció que la única condición indispensable para acceder a este beneficio es demostrar constancia en el ahorro a través de sus productos financieros, específicamente el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) o el Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus).

¿Cómo funciona el Ahorro Voluntario Contractual (AVC)?

El Ahorro Voluntario Contractual (AVC) es una alternativa que el FNA ofrece a los colombianos independientes y/o que laboran en la informalidad, para promover su acceso a créditos para vivienda, generando que todas las personas puedan verse beneficiadas por las competitivas tasas de interés del FNA, sin que el acceso a su crédito dependa de si tiene o no tiene cesantías.

El monto mínimo de ahorro para solicitar la financiación debe ser de 1.292.000 mil pesos. Esto significa que cuando logre este ahorro y si cumple con los requisitos, ya podrá solicitar su crédito para vivienda, sin importar el tiempo que lleve ahorrando en la entidad.

¿Cómo funciona el Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus)?

Esta modalidad de ahorro aplica si es trabajador dependiente, pensionado, independiente bancarizado y declara renta o tiene un contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Así mismo si es asociado a cooperativas de trabajo o a convenios con entidades públicas o privadas suscritos con el FNA.

Puede realizar el pago de su ahorro voluntario en los periodos que elija, en un tiempo de duración de 9 o 12 meses dependiendo de su perfil como consumidor financiero.

Trabajadores formales e informales:

La medida no está dirigida únicamente a los trabajadores con contrato formal o con cesantías. El programa está diseñado para beneficiar también a los trabajadores independientes, emprendedores, personas sin cesantías, jóvenes profesionales y colombianos en el exterior interesados en invertir en vivienda en el país.