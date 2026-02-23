Cómo descargar certificado de cesantías FNA en 2026: Link oficial y paso a paso actualizado

Las cesantías hacen parte de las prestaciones sociales a las que tienen acceso los trabajadores en Colombia. Este aporte adicional, a cargo del empleador, actúa como un seguro en caso de desempleo y también se puede usar para vivienda y educación.

Entre las entidades que administran las cesantías de los trabajadores se encuentra el Fondo Nacional del Ahorro. Se trata de una sociedad de economía mixta que se encarga de las cesantías y el ahorro, promoviendo el acceso a vivienda a través de diversas herramientas financieras.

¿Cómo puedo saber si tengo saldo de cesantías?

Las cesantías se liquidan anualmente y se cancelan a todos los trabajadores dependientes. El empleador tiene hasta el 14 de febrero para consignarlas.

Si desconoce en qué administradora está recibiendo las cesantías, una de las opciones para verificar es dirigirse al portal web del Registro Único de Afiliados (RUAF).

Una vez en el RUAF, podrá consultar con su cédula la información de las entidades en las cuales se encuentra afiliado, incluyendo también la ARL, pensiones, cesantías y hasta la EPS.

Teniendo ya la información sobre el fondo en el cual se encuentra, podrá ingresar al portal web de la entidad o comunicarse vía telefónica para verificar sus datos y recibir los certificados que necesite de sus cesantías.

Conozca, a continuación, cómo descargar el certificado, si se encuentra en el Fondo Nacional de Ahorro, FNA.

¿Cómo descargar el certificado de cesantías del FNA?

El certificado de cesantías es un documento fundamental para los afiliados del FNA o cualquier otra administradora. Como reseña el portal Tributi, este documento incluye información fundamental como el valor de los aportes, las retenciones que se hayan aplicado y los movimientos del periodo a consultar.

Para descargar el certificado de cesantías del FNA en línea, siga los siguientes pasos: