Empresarios y académicos antioqueños analizaron los procesos de reindustrialización en Colombia

Encuentro empresarial en el Oriente de Antioquia. Cortesía: Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.

Medellín

Representantes del Banco de la República, Empresas Públicas de Medellín, la Universidad de Antioquia, empresarios y académicos analizaron el contexto económico nacional, las dinámicas globales que impactan la industria local y las oportunidades para fortalecer el desarrollo productivo de la región.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y durante su apertura, su presidente ejecutivo, Juan Camilo Aguirre Zuluaga, indicó que “hablar de reindustrialización no es solamente producir más, sino producir mejor: con más conocimiento, más tecnología, más sostenibilidad y mayor valor agregado. En ese camino, la productividad y la innovación se convierten en factores clave para el desarrollo empresarial y territorial”.

Análisis de desafíos

El evento denominado “Perspectivas Económicas 2026: claves para la reindustrialización” reunió a los expertos para analizar esos desafíos que enfrenta el país para fortalecer su aparato productivo y avanzar hacia una economía más innovadora, tecnológica y competitiva.

Los asistentes resaltaron la importancia que tiene la articulación entre empresas, academia, sector público e instituciones regionales como un factor determinante para construir una visión de desarrollo económico de largo plazo para el Oriente antioqueño, lo que se ha conocido en esta parte del país como la unión entre universidad, empresa y Estado.

Por parte de los empresarios, Cristina García, gerente de la empresa Gestión Agroambiental, dijo que “este evento permitió entender el contexto geopolítico y económico, para definir un portafolio con nuevos servicios, trabajando en una diversificación que permita visualizar cómo el mercado laboral, las innovaciones y la digitalización impactan los negocios”.

En la academia, la voz de Juan Manuel González Arbeláez, desde la Universidad Católica de Oriente, manifestó que “fue un espacio académico muy interesante porque se analizaron las dinámicas geopolíticas internacionales y su influencia para Colombia y los territorios”.

Nuevas apuestas a la productividad

En este encuentro, se analizó cómo el territorio también puede generar y consolidar unas nuevas apuestas para el desarrollo productivo, atraer inversión nacional y extranjera, además del fortalecimiento de la competitividad de las empresas.

En esta región antioqueña y en el departamento en general, hay sectores estratégicos como la logística, la industria, los servicios tecnológicos y la innovación, que permiten tener nuevas visiones de productividad para el futuro económico.

La tecnología al servicio de las empresas

Como parte del análisis para avanzar en la reindustrialización, se hace evidente que se debe fortalecer la digitalización empresarial para lograr ser competitivos.

Otros elementos que destacan son la analítica de datos, la ciberseguridad y la incorporación de tecnologías emergentes, elementos que hoy se convierten en condiciones fundamentales para competir en los mercados nacionales e internacionales.

Anticipar las tendencias

Desde la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño indicaron que eventos como el que se desarrolló, sobre las perspectivas económicas del presente año y las claves para la reindustrialización, buscan anticipar tendencias económicas y con ello fortalecer la toma de decisiones empresariales y consolidar un ecosistema productivo más innovador y competitivo para la región.

Son escenarios de análisis que permiten congregar las visiones desde la Academia, los Empresarios y las entidades gubernamentales y dispone de sus conclusiones a los protagonistas económicos de la región.