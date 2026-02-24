¿Cómo se puede estudiar un MBA en Colombia? Este es el ABC de todo lo que debe saber

Sin lugar a duda, el mundo empresarial colombiano se ha transformado rápidamente en la última década, y esto ha hecho que las empresas ya no busquen a expertos en un área determinada, sino más bien a estrategas que logren tener una visión de negocio mucho más integral.

Es por ello que la capacidad de entender cómo las finanzas influyen en el marketing y cómo el talento humano tiene un efecto importante en la operación logística es ahora una necesidad para aquellos profesionales que buscan un puesto de alta gerencia.

Y, por supuesto, en un entorno tan competitivo como el moderno, la educación superior se ha vuelto una forma de diferenciarse del resto.

En esa línea, en Caracol Radio le contamos que es un MBA en educación y cómo acceder a este tipo de estudio en Colombia.

Un Master of Business Administration es el programa estrella para formar directivos.

A diferencia de otras maestrías que se especializan en una disciplina, aquí se estudia la organización desde una perspectiva integral. Busca desarrollar en el profesional habilidades gerenciales, pensamiento estratégico y herramientas para la toma de decisiones en situaciones inciertas.

La mayor motivación para realizar este programa es cambiar la mentalidad profesional. Muchos ingenieros, abogados o humanistas se estancan en sus carreras por no dominar el lenguaje de los negocios.

Al estudiar un MBA, el nuevo profesional será capaz de hablar con todas las áreas de la empresa, ya que aprende a leer estados financieros, elaborar planes de marketing y a liderar equipos de alto desempeño.

Es un entrenamiento que te prepara para tomar mayores responsabilidades y liderar proyectos con visión de mercado.

El mercado laboral colombiano reconoce en gran medida este título y esto se traduce en oportunidades de ascenso. Tener este posgrado en el currículum transmite un mensaje fuerte a los reclutadores sobre la ambición y el esfuerzo del candidato.

Las estadísticas generalmente revelan que los graduados ganan más que aquellos con solo pregrado o estudios técnicos. Las empresas nacionales y multinacionales con presencia en el país lo aplican para detectar perfiles con alto potencial directivo.

Otro beneficio real es la creación de una red de contactos. En el programa se comparte clase con profesionales de diferentes sectores, puestos y trayectorias. Este diálogo enriquece el aprendizaje y abre las puertas a futuras asociaciones comerciales o laborales.

En Colombia, donde el networking es esencial para los negocios, contar con una red de antiguos alumnos y compañeros en puestos clave puede ser tan valioso como el aprendizaje en el aula. Además, proporciona la confianza para iniciar proyectos propios con bases sólidas y reducir los riesgos de improvisación.

Para ingresar a este nivel se deben cumplir ciertos requisitos que garanticen el aprovechamiento del curso. El requisito principal es tener título profesional universitario. Pero sobre todo, la experiencia laboral suele ser el factor más decisivo.

Las escuelas de negocios valoran más a los candidatos que ya hayan trabajado, conozcan de cerca los problemas reales y sepan cómo funciona una oficina. La experiencia previa (idealmente entre 2 y 5 años) permite que el estudiante pueda enriquecer las discusiones y aterrizar la teoría en casos reales que haya experimentado.

El candidato ideal para este posgrado es una persona proactiva, con liderazgo y orientación al logro. Implica disciplina y estar abierto a aprender nuevas formas de hacer las cosas.

Si bien el dominio del idioma inglés no es una exigencia de admisión en todos los programas locales, es una competencia muy recomendable, ya que mucho del material bibliográfico y de casos de estudio se genera en este idioma. La madurez profesional es necesaria para apropiarse de conceptos abstractos de estrategia y cambio.

La tecnología ha abierto la puerta a la educación de calidad para todos, sin importar dónde se encuentren. La forma virtual es la respuesta para el profesional contemporáneo que no puede detener su vida laboral para regresar a las aulas. La flexibilidad de horarios es el beneficio más notorio. El estudiante puede planificar su tiempo para cumplir con el trabajo, la familia y estudiar por las noches o fines de semana sin afectar su productividad en el trabajo.

Sin embargo, dejando de lado la administración del tiempo, la formación online también tiene la característica de que ayuda a cultivar habilidades digitales y de autogestión, las cuales son enormemente apreciadas en esta nueva era del trabajo a distancia.

Además, aprender a distancia abre la posibilidad de aprender con compañeros y profesores de todo el mundo, lo que a su vez ayuda a exponerse a diferentes perspectivas globales, algo que sería casi imposible en un aula local.

Por último, los precios suelen ser considerablemente más asequibles debido a que se evitan diferentes gastos diarios, como el desplazamiento y la manutención.

Al final, el título tiene la misma validez que un programa presencial, pero con el plus de evidenciar que el profesional puede aprender en ambientes digitales complejos.