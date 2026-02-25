Empresarios, gremios y academia analizarán desde Medellín la seguridad energética de nuestro país

Medellín

En el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se desarrollará el foro Seguridad Energética: competitividad y sostenibilidad.

El encuentro académico contará con el análisis sobre el futuro del sector energético, bajo la mirada de los empresarios, gremios y académicos, en un momento que es clave por la coyuntura del sistema en Colombia.

En este espacio se abordarán las diferentes miradas que hay sobre la actualidad del sistema y también se plantearán estrategias que fortalezcan su confiabilidad para los años venideros.

¿De qué se hablará?

Los diferentes ponentes reflexionarán acerca de los escenarios energéticos actuales, los principales retos que tiene este sector, el rol de las empresas en la confiabilidad del sistema eléctrico y la visión de los gremios.

Será también el escenario propicio para mostrar casos de éxito en la financiación de proyectos de energías renovables, que incluyen desarrollos hidroeléctricos.

¿Quiénes participarán?

El evento arrancará con el análisis que hará el exministro de Minas y Energía Tomás González, quien mostrará los diferentes escenarios energéticos en nuestro país.

Posteriormente habrá un conversatorio sobre el rol de las empresas y de XM en la confiabilidad del sistema eléctrico.

En ese espacio participarán Luis Fernando Restrepo, presidente ejecutivo de Integral; Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún de Panamá; Alejandro Arbeláez, gerente general de Hidroituango; y María Nohemí Arboleda, gerente general de XM.

Ese espacio será moderado por el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.

En la media mañana de este jueves se tendrá el análisis y visión desde los gremios en la actual coyuntura del sector.

Allí se analizará la visión de Kathrine Simancas Akle, directora de Energía y Gas de Andesco; Eduardo Pizano de Narváez, expresidente de Naturgas; Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia; y Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

El evento estará moderado por Jaime Arenas, actual director del Clúster Energía Sostenible.

La jornada académica terminará con las conferencias sobre eficiencia energética a cargo de Luis Felipe Vélez, director de Atera Energy, y sobre los riesgos y oportunidades del sector energético.

El Clúster de Energía Sostenible de la Cámara de Comercio

Son 1.607 empresas las que desarrollan actividades relacionadas con el clúster de energía sostenible en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Esta cadena de producción del sector energético “ha sido una de las más dinámicas en el último quinquenio, con un crecimiento promedio del valor agregado sectorial de 6,8 % entre 2020 y 2024”, indicó la Cámara de Comercio.