Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 mar 2026 Actualizado 15:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WPolítica

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Hemos recorrido el país”

La senadora Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, habló en 6AM W sobre la campaña y su trabajo como defensora de derechos humanos.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Hemos recorrido el país”

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Hemos recorrido el país”

00:00:0016:33
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lina María Vegavegacabravegacabra

Noticia en desarrollo...

Escuche esta entrevista en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0016:33
Descargar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir