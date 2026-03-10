Carrera política de Aida Quilcué: Quién es, qué cargos ha tenido y más sobre fórmula de Iván Cepeda. X @aida_quilcue

El anuncio de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda ha producido diversas reacciones entre los sectores políticos en contienda por la Casa de Nariño.

Dentro de las huestes del Pacto Histórico, la decisión se ve como una muestra de coherencia del candidato, quien coloca en el primer plano a una mujer que representa una de las regiones del país con mayor penetración de la política progresista, como lo es el departamento del Cauca.

Por su parte, la senadora recibió la noticia con “entusiasmo” y como una “responsabilidad histórica”, como le dijo a RTVC, en su primera entrevista tras la designación.

¿Quién es Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda?

Originaria de Páez, Cauca, Aida Marina Quilcué Vivas es senadora en la circunscripción especial indígena, por el partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) y hace parte de la Comisión Primera.

En 2022 resultó electa con más de 45.000 votos, luego de haberlo intentado previamente en 2010. Se convirtió, junto a Martha Peralta, en una de las primeras mujeres indígenas en llegar al Congreso, en comunidades en las que el liderazgo político era tradicionalmente asumido por hombres.

Un año antes le fue entregado el Premio “Toda una vida” por la defensa de los derechos humanos como reconocimiento a su liderazgo en la protección de las comunidades indígenas.

¿Cómo ha sido la carrera política de Aída Quilcué?

Quilcué Vivas nació en 1973 y desde su juventud asumió roles de participación política, primero como promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC) y luego como autoridad de su resguardo Piçkwe Tha Fiw.

Uno de los hechos más destacados se dio en el 2008, cuando, tras ser elegida consejera mayor del CRIC, una de las organizaciones indígenas más importantes del país, lideró la minga indígena que llegó hasta Bogotá para exigir un diálogo con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

En diciembre de ese mismo año, poco después de finalizada la minga, Edwin Legarda, esposo de la senadora, fue asesinado mientras se dirigía a recogerla en Popayán. Por este hecho, seis soldados del Ejército colombiano fueron condenados.

En la misma vía entre Inzá y Totoro donde fue interceptado su esposo, la senadora fue secuestrada el 10 de febrero de 2026. Su liberación se produjo cuatro horas más tarde.

A lo largo de su carrera, Quilcué ha vivido constantes amenazas contra su vida y, antes de ser senadora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares para que el Estado garantice su protección.

Ahora la senadora buscará sumar con su historial de liderazgo a la campaña del Pacto Histórico, garantizando el apoyo de las comunidades indígenas, de la misma manera en la que lo hizo Francia Márquez, como representación de los sectores que no se ven representados en el andamiaje estatal.