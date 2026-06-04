Partido Demócrata Colombiano anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para segunda vuelta

A través de un comunicado, el Partido Demócrata Colombiano anunció su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Desde la colectividad aseguraron que toman la decisión tras analizar los resultados de la primera vuelta y luego de realizar consultas con sus bases en distintas regiones.

“Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura presidencial del doctor Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, señala el documento firmado por el presidente del partido, Pedro Adán Torres.

Según aseguraron, Abelardo sería la mejor opción pues el país necesita “fortalecer sus instituciones, garantizar la seguridad, defender las libertades democráticas, promover el emprendimiento y generar oportunidades para todos los ciudadanos, especialmente para las regiones y los sectores históricamente excluidos”.

Es de recordar que este partido es de origen afrodescendiente y palenquero, pero cercano a la derecha. Incluso, para las elecciones del pasado 31 de mayo entregaron su aval al señor Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay.

Finalmente, el Partido Demócrata Colombiano hizo un llamado a su militancia a acompañar a De la Espriella: “con responsabilidad, respeto y compromiso democrático.