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04 jun 2026 Actualizado 21:25

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Política

Gobierno emite nuevo decreto para regular la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes

Colombia cuenta ahora con nuevas disposiciones para su protección y seguridad.

Unidad Nacional de Protección, imagen de referencia | Fotos: GettyImages y Colprensa

Unidad Nacional de Protección, imagen de referencia | Fotos: GettyImages y Colprensa

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A través del Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, el Gobierno Nacional dictó nuevas disposiciones para la protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República.

Esta medida modifica formalmente el artículo 5 del Decreto 1069 de 2018, y determina que la seguridad será compartida entre el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Por otro lado, la normativa establece que el personal de protección será asignado específicamente por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

Adicionalmente, el nuevo decreto determina que todos los implementos necesarios para la prestación del servicio, tales como armamento y medios de comunicación, deberán ser suministrados por la entidad a la que se encuentre vinculado el personal asignado.

Nuevo decreto en Colombia

Esta nueva reglamentación, se da a tan solo unos días de terminar el periodo de Gustavo Petro, y en medio de una difícil situación de orden público en el país.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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