Gobierno emite nuevo decreto para regular la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes

A través del Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, el Gobierno Nacional dictó nuevas disposiciones para la protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República.

Esta medida modifica formalmente el artículo 5 del Decreto 1069 de 2018, y determina que la seguridad será compartida entre el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Por otro lado, la normativa establece que el personal de protección será asignado específicamente por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

Adicionalmente, el nuevo decreto determina que todos los implementos necesarios para la prestación del servicio, tales como armamento y medios de comunicación, deberán ser suministrados por la entidad a la que se encuentre vinculado el personal asignado.

Nuevo decreto en Colombia

Esta nueva reglamentación, se da a tan solo unos días de terminar el periodo de Gustavo Petro, y en medio de una difícil situación de orden público en el país.