Demuestra no tener cálculos políticos: Bolívar por Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué

El reconocido político colombiano Gustavo Bolívar habló en los micrófonos de 6AMW, con Julio Sánchez Cristo, y analizó la designación de Aida Quilcué como la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda.

Lea más: Es una mujer sabía y alejada de las ambiciones: senador Ferney Silva sobre Aida Quilcué

Bolívar mencionó que la decisión de Cepeda se puede tomar desde varios puntos:

“Desde el punto de vista pragmático hay muchas personas diciendo que Aida es una persona que no le aporta votos diferentes a la campaña de Iván Cepeda, puesto que en el suroriente el movimiento está muy fuerte. De hecho, en el Cauca aumentamos la participación en el Congreso de uno a dos representantes a la Cámara. Pero desde el punto de vista simbólico sí representa mucho para el movimiento, porque el movimiento indígena, aparte de tener casi 5 millones de personas en todo el país, pues es un movimiento que ha sido excluido tradicionalmente de la política”.

Lo que representa Aida Quilcué

Para Gustavo Bolívar, Quilcué “es un símbolo de los pueblos indígenas, es un símbolo de lucha, es una mujer luchadora que viene de tener una experiencia de cuatro años como senadora de la República”.

Lea también: Es una conexión con el campesinado: Alejandro Toro sobre fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

En esa línea, subrayó que lo que hace Iván Cepeda con la designación de su fórmula vicepresidencial es “mandarle un mensaje al país de que él no tiene cálculos políticos, simplemente está reafirmándose como un hombre de principios, un hombre que no actúa sobre el pragmatismo, sino con toda la disposición de incluir pueblos que durante siglos han estado excluidos tanto de la economía, como de la política o socialmente en Colombia”.

“La fórmula sabíamos que debía ser una mujer”

Por otro lado, Bolívar se refirió a como fue la elección de Quilcué.

“Para ser sincero, no esperábamos ese mensaje de Iván Cepeda, pero anoche nos reunimos, lo entendimos y lo vamos a apoyar definitivamente, pero no fue una discusión en donde se pusieran muchos nombres en consideración. Se sabía que tenía que ser una mujer porque nosotros en el Pacto Histórico tenemos claro que estamos aportando mucho a la inclusión de la mujer en la política, entonces la fórmula definitivamente pasaba porque fuera una mujer ”, dijo.

Finalmente, concluyó diciendo que Quilcué como fórmula vicepresidencial “le aporta también autenticidad a esa campaña y reafirma que estamos mostrando un proyecto progresista integral y sin cálculos políticos".

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:34 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: